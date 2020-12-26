5 وفيات بكورنا في كفر الشيخ بينهم رئيسة تمريض بطب الأسرة

سجلت محافظة كفر الشيخ 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، من بينهم رئيسة تمريض وحدة طب الأسرة بقرية السالمية، التابعة لإدارة فوة الصحية.

ولفظت رئيسة التمريض «مريم.ع.ا» أنفاسها الأخيرة اليوم السبت، بعد يومين من نقلها إلى مستشفى جمال عبد الناصر بمدينة الإسكندرية، بعد تدهو حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وبحسب مصادر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، فقد سجلت المحافظة وفاة 4 حالات بفيروس كورونا، كان قد جرى نقلهم إلى مستشفيات العزل ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، ولكن تدهورت حالاتهم ولم يتمكن الأطباء من إنقاذهم.

ومن ناحية آخرى، أصيب الدكتور حسام جاد، مدرس مساعد جراحات العظام والعمود الفقري، بكلية طب جامعة كفر الشيخ وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهما بعزل المستشفى الجامعي.

وفي سياق متصل، خرج الدكتور محمد عبد العال، أستاذ الصدر والقلب، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، من عزل مستشفى جامعة كفر الشيخ، عقب سلبية عينة إصابته بفيروس كورونا.

وأكد نائب رئيس الجامعة، عبر صفحة منسوبة له علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الله عز وجل كرمه بالخروج من الأزمة الصحية الشديدة التي مر بها.

وقال في منشوره: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اللهم لك الحمد والشكر علي فضله ونِعمه، الحمد لله رب العالمين، بفضله وكرمه لطفه بي ودعواتكم الكريمة الصادقة، مَنّ الله عليّ بالشفاء والخروج من أزمة صحية شديدة لا يعملها إلا الله، ألف ألف شكر لكل من ساعدني بالدعاء أو السؤال عني».

وأضاف: «معذرة لعدم الرد في تلك الفترة، وإن شاء الله نراكم جميعاً على خير وبصحة وربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعاً ويشفي جميع المرضى، ويعينني دائماً على خدمة المرضي يا رب، والشكر لكل العاملين بمنظومة العزل بالمستشفى الجامعي من أصغر لأكبر واحد،، فعلاً كلمات الشكر والعرفان لا توفيهم حقهم، والمجهود الرهيب اللي يبذل منهم ومن إدارة المستشفى المحترمة وكل المنظومة لراحة المرضى».

يذكر أن نائب رئيس جامعة كفر الشيخ كان عميداً لكلية الطب سابقاً، وهو اول مدير لمستشفى كفر الشيخ الجامعي، تماثل للشفاء منذ فترة هو وزوجته، لكنه يستكمل العزل في منزله، حيث كان محجوزاً بقسم العزل بمستشفى جامعة كفر الشيخ، وخرج وعاد إليه مرة أخرى لمروره بوعكة صحية، ثم خرج وبدأ في التماثل للشفاء.