البنك الأهلي يمول 74.4% من التكلفة الاستثمارية لمستشفى العظام

وافق البنك الأهلى المصرى على منح تمويل لإنشاء وتجهيز مستشفى العظام والإصابات التخصصى الكائن فى طريق المحور الرئيسى 26 يوليو -مدينة السادس من أكتوبر، وذلك استكمالاً لدور البنك فى تطوير منظومة الرعاية الصحية.

أبوالفتوح: البنك يدعم قطاع الصحة لمجابهة مثيلاته في الدول المتقدمة

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التمويل تبلغ قيمته 290 مليون جنيه وهو ما يمثل نحو 74.4% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغ قدرها 390.7 مليون جنيه.

ويأتى التمويل فى إطار دعم البنك المستمر للقطاع الصحى فى مصر وبهدف توفير رعاية صحية متميزة للمواطن فى مختلف التخصصات الطبية بما يتلاءم مع التطور فى هذا القطاع الحيوى.

وأشار «أبوالفتوح» إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعد واحداً من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً على مستوى العالم ونظراً لأن هذا القطاع ينفق أكثر من 10% من الناتج المحلى لمعظم الدول المتقدمة فإنه يشكل جزءاً هائلاً من اقتصاد أى دولة وهو ما يشجع البنك الأهلى -بوصفه أكبر المؤسسات المالية فى مصر- على دعم هذا القطاع بشكل متنامٍ.

وأكد «أبوالفتوح» أنه من المخطط أن يقدم المستشفى أعلى معدلات الجودة فى الخدمة والرعاية الطبية للمواطنين فى مصر إضافة إلى خدمة المرضى من المنطقة العربية وأفريقيا.

وأضاف حازم عبدالعظيم، أستاذ جراحة العظام ورئيس مجلس إدارة المستشفى، أن التطور السريع فى الطب قد فرض ضرورة وجود تخصصات غاية فى الدقة داخل التخصص الواحد خاصة فى جراحة العظام، وهو ما أدركه المجتمع جيداً.

وأشار إلى أن مستشفى المحور للعظام والجراحات التخصصية يسعى لينال ثقة المرضى والمجتمع من خلال تقديم خدمة طبية أكثر تخصصاً وتميزاً ولأن يكون أول مستشفى فى مصر والمنطقة بهذا المنظور، كما تدرك إدارة المستشفى تماماً أن تقديم هذه الخدمة الطبية المتميزة مقترن بضرورة توفير فريق طبى متميز متكامل يعمل فى مناخ مناسب عالى التجهيز يضمن له النجاح، إضافة إلى احتياج المجتمع إلى مؤسسة طبية على مستوى عالمى علمياً وفنياً وأخلاقياً يثق بها ويرضى عن مستوى الخدمة التى تقدمها.

شريف رياض: افتتاح المشروع بداية 2022 بطاقة 100 سرير

ومن جانبه، أكد شريف رياض، رئيس مجموعة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن التمويل يستهدف إنشاء وتجهيز المستشفى والذى من المتوقع أن يستغرق مدة عامين ليتم افتتاح المستشفى فى بداية عام 2022، متضمناً إتمام كافة المرافق مع تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والتجهيزات والأنظمة وبرامج التشغيل وكذا وسائل النقل اللازمة، حيث من المقرر أن تصبح صرحاً طبياً كبيراً فى مصر تقدم جميع الخدمات الطبية وخاصة العظام، وبطاقة تشغيلية تبلغ حوالى 100 سرير.

وأضاف «رياض» أن المستشفى سيضم أيضاً نخبة من أكبر أساتذة العظام فى مصر ذوى الخبرة والكفاءة فى المجال الطبى وفى إدارة المستشفيات، ما سيرفع كفاءة الخدمة الطبية التى يقدمها المستشفى بحيث يصبح نموذجاً طبياً عالمياً فى مصر.

بنك القاهرة شريكاً لـ«اتصالات مصر» فى إدارة محفظتها الإلكترونية

وقّع بنك القاهرة ومؤسسة «اتصالات مصر» اتفاقية تعاون يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة «اتصالات كاش» -باعتباره الشريك البنكى- لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمى المحفظة، وفقاً لضوابط النظام المصرفى المصرى وقواعده، بهدف تطوير منظومة خدمات الدفع الإلكترونى.

ويستهدف التعاون تمكين عملاء «اتصالات مصر» من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق الهاتف المحمول «اتصالات كاش»، حيث توفر المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

وأشاد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة «اتصالات مصر»، مشيراً إلى أن تلك الشراكة تستهدف التسهيل على قاعدة عملاء «اتصالات كاش» القيام بمعاملاتهم النقدية باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى بطرق أبسط وأسرع وأكثر أماناً، مؤكداً أن بنك القاهرة يمتلك كل المقومات اللازمة لإدارة المحفظة بنجاح وتقديم مستوى متميز وخدمات أكثر تطوراً للعملاء.

وأفاد حازم حجازى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بأن التعاون المثمر مع «اتصالات مصر» يستهدف بصورة أساسية تقديم خدمات تنافسية جديدة، ومساعدة الشركة فى توسيع قاعدة عملاء المحفظة الرقمية بها، وتلبية احتياجات وتطلعات العملاء من مستخدمى المحفظة من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك بالخدمة وتقديمها بشكل أبسط وأكثر سهولة، بما يسهم فى زيادة الاعتماد على خدمات الدفع الإلكترونى.

وأعرب المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، عن سعادته بالتعاون مع بنك القاهرة الرائد فى تقديم الخدمات المصرفية المتطورة.

مؤكداً أن هذا التعاون يعكس حرص «اتصالات مصر» الدائم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتميزة ذات القيمة المضافة لكافة عملائها، من خلال الاهتمام بتوسيع خدمات المحافظ الإلكترونية وإضافة خدمات جديدة لإرضاء كافة احتياجات العملاء، فضلاً عن جذب قاعدة كبيرة من العملاء وتمكينهم من الخدمات والمنتجات البنكية المتطورة على مدار الساعة.

أصول أكبر 10 بنوك تسجل 5.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020

كشف البنك المركزى المصرى عن وصول حجم المركز المالى الإجمالى لأكبر 10 بنوك محلية إلى 5.336 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، وسجلت استثمارت البنوك العشرة فى الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 2.270 تريليون جنيه، فيما وصلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 1.778 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020. وأوضح «المركزى» أن أرصدة تلك البنوك لدى البنوك فى الداخل بلغت 680.772 مليار جنيه، فيما سجلت أرصدتها لدى البنوك بالخارج 254.660 مليار جنيه، وبلغ حجم النقدية لديها 42.058 مليار جنيه.

وأشار إلى أن رأسمال أكبر 10 بنوك عاملة فى السوق المصرية وصل إلى 120.822 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، فيما بلغت أرصدة الاحتياطيات لديها 233.917 مليار جنيه، والمخصصات 103.491 مليار جنيه.

وأضاف «المركزى» أن حجم السندات والقروض طويلة الأجل لدى البنوك الـ10 بلغ نحو 184.502 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الودائع لديها نحو 3.913 تريليون جنيه.