السيول تحاصر السيارات بالبحر الأحمر وأتوبيسات لنقل العالقين (صور)

حاصرت مياه السيول، التي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من السيارات على بعض الطرق، فيما خصصت المحافظة عدداً من الأتوبيسات لنقل المواطنين العالقين إلى أقرب منطقة آمنة.

وأكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، أن السيول تسببت في حجز 10 سيارات على طريق القصير - قفط، منها 6 سيارات أجرة لنقل الركاب "ميكروباص"، وسيارتان ربع نقل، إضافة إلى سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ المسافرين ونقل بعضهم بأتوبيس تابع للوحدة المحلية.

واوضح رئيس مدينة القصير أن غرفة عمليات المدينة تلقت مكالمة تليفونية من أحد العالقين، تفيد بوقوع سيول بأماكن متفرقة من الطريق إلى مدينة قفط، بمحافظة قنا، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع الحماية المدينة، وتم إنقاذ كافة العالقين.

وعلى الفور توجه، رئيس المدينة إلى منطقة الشكوى، لتفقد أثار السيول على الطريق، خاصة في المنطقة الممتدة من الكيلو 10 وحتى الكيلو 40، يرافقه سكرتير المدينة، ومدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية.

وفي ذات السياق، أفادت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بأنه سوف يتم صباح يوم الأحد، تفقد الطريق، بالتنسيق مع هندسة الطرق والكباري، لرفع تقرير مفصل عن الحالة الجوية، وتأمين جميع الطرق من أخطار السيول.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمواجهة الأزمات، والتصدي للكوارث، وتقليل الأخطار، والتواجد في قلب الحدث، وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر.

وفي وقت سابق، أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر عن إغلاق طريق القصير - قفط من الجانبين، نظراً لسقوط أمطار غزيرة في منطقة الكيلو 30، مع التنبيه على جميع المواطنين توخي الحذر حفاظاً على سلامتهم.

كما تعرض طريق سفاجا قنا لسقوط أمطار غزيرة، بلغت حد السيول، مما أثر على حركة السيارات في الاتجاهين، كما سقطت أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، خاصة على المناطق الجبلية، وأصدرت محافظة البحر الأحمر عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.

ودعت إدارة مرور البحر الأحمر سائقي السيارات إلى توخي الحذر على الطرق السريعة، والالتزام بالإرشادات المرورية، وعدم تجاوز السرعات المقررة.