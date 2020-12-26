تريند الوطن.. حقيقة فرض حظر التجول ومستشار الرئيس يكشف خطورة كورونا على الأطفال

نشرت «الوطن» خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المهمة، والتي حصدت تفاعلا كبيرا من قبل القراء والمتابعين، وكان من أبرزها متابعات إصابات كورونا ومستجداتها، ومن بينها ما تردد عن إصابة مستشار الرئيس بكورونا، وكذلك إصابات الأطفال في الموجة الثانية للفيروس، وغيرها من الأخبار الهامة التي نستعرضها في السطور التالية:

مصدر أمني: لم نتلق تعليمات بفرض حظر التجوال

قال مصدر أمني إن الجهات الأمنية لم يصلها أي قرارات بشأن فرض حظر التجوال، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال صدور قرارات بفرض حظر التجوال فإن الأجهزة الأمنية ستحمل على عاتقها مهمة تنفيذه وفقا للضوابط التي سيتم تحديدها، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في فرض الحظر عقب إقراره في شهر أبريل الماضي، وتابعت تنفيذ القرارات اللاحقة.

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مستشار الرئيس: مين قال كورونا لا تصيب الأطفال؟.. دي بتسبب لهم مشاكل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أحدًا لم يصرح بأن الأطفال لا يصابون بفيروس كورونا المستجد كما يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان هناك قسم في مستشفى جامعة عين شمس «كان مليان مصابين بفيروس كورونا من الأطفال»، وهذا يعني أن كورونا يُصيب الأطفال وقد يسبب لهم مشكلات كثيرة.

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مستشار الرئيس ينفي إصابته بـ كورونا: لو فيه حاجة هقول أكيد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية حقيقة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الفترة الماضية، نافيًا ما تردد حول هذا الأمر، وأنه بصحة جيدة ولم يُصَب بالفيروس، «أنا الحمد لله كويس وبصحة جيدة، ولو فيه حاجة أكيد هقول، عشان الحاجات دي قضاء وقدر من عند ربنا».

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، «أنا بخير وأعمل في خدمة الناس وأؤدي واجبي»، موضحًا أنه في حالة إصابته بكورونا سيعلن علي الفور ولن يخفي شيئًا ولكنه يتمنى من الله أن يمتعه بالصحة حتى يخدم الوطن والناس خلال أداء مهمام عمله.

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فرصة العمر في فلوس زمان: «حسين» يشتري «الشلن الورق» بـ45 ألف جنيه

كثير من المواطنين يمتلكون شغف الاحتفاظ بالعملات القديمة، وهي الهواية القديمة التي استمرت بالنسبة للبعض حتى يومنا الحالي، إذ قديما كانوا يذهبون إلى أسواق «الأنتيكات» لجمع تلك المقتنيات، ولكن تلك الأمور تغيرت مع التطور التكنولوجي الذي نشهده الآن، وما نتج عنه من سهولة نقل تلك المقتنيات، فأصبح بالإمكان جمع العديد منها فقط بضغطه زر واحدة.

ولم يعد الأمر بحاجه إلى النزول من أجل الشراء، نظرا لوجود خدمة «دليفري» التي يوفرها المعلنون لتسهيل عملية البيع، كما أن عروض الشراء منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال صفحات متخصصه لبيع تلك المنتجات، التي تمثل الآن قيمة كبيرة، لما لها من عمر قد يصل في بعض الأحيان إلى 100 عام، الأمر الذي يجذب هواة اقتناء تلك الأشياء التي تعد أحد معالم العصور الفانية.

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