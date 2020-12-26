مستشار الرئيس ينفي إصابته بـ كورونا: لو فيه حاجة هقول أكيد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية حقيقة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الفترة الماضية، نافيًا ما تردد حول هذا الأمر، وأنه بصحة جيدة ولم يُصَب بالفيروس، «أنا الحمد لله كويس وبصحة جيدة، ولو فيه حاجة أكيد هقول، عشان الحاجات دي قضاء وقدر من عند ربنا».

حال إصابتي بالفيروس سيعلن على الفور ولن أخفي شيء

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، «أنا بخير وأعمل في خدمة الناس وأؤدي واجبي»، موضحًا أنه في حالة إصابته بكورونا سيعلن علي الفور ولن يخفي شيئًا ولكنه يتمنى من الله أن يمتعه بالصحة حتى يخدم الوطن والناس خلال أداء مهمام عمله..

هناك شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك أشياء تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي على لساني لم أصرح بها والسوشيال ميديا مليانة شائعات.

نشأت الديهي: فيروس كورونا حاليا أخطر من الموجة الأولى بكثير

من ناحية أخرى، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موجة الثانية لفيروس كورونا المستجد أخطر من الموجة الأولى بكثير، «مفيش بيت في مصر بيت مفيهوش مصاب أو متوفى بكورونا»، كما أن الأمر لا يستلزم الهلع، ولكن يستلزم الوعي، منوهًا بأن نسبة كبيرة من المصريين توفوا بكورونا.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TEN»، أن وزير التعليم أعلن منذ فترة طويلة عن أن إصابات كورونا قد تكون أضعاف الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة؛ لأن هناك بعض الحالات يتم علاجها منزليًا.

الديهي لـ المواطنين: لو في إصابات أكتر من كده هنخبي ليه؟

وتابع: «لو فيه إصابات أكتر من كدة هنخبي ليه؟، لا يوجد مبرر لإخفاء أعداد الإصابات، ولكن هناك أُناس متخصصون في التشكيك في قرارات وإجراءات الحكومة»، منوهًا بأن هذه الجائحة عالمية، والدول المتقدمة تشهد أعداد كبيرة جدًا من الإصابات يوميًا، وهناك سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا وجنوب إفريقيا تسببت في عزلها.