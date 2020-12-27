«سلبية».. نتيجة مسحة كورونا لريهام أيمن بعد إصابة زوجها شريف رمزي وأخته

أجرت الفنانة ريهام أيمن مسحة كورونا بعد إيجابية مسحة زوجها شريف رمزي وشقيقته شهد وكانت النتيجة سلبية.

وقال شريف لـ«الوطن»: «الحمد لله ريهام سليمة ولم تشتكِ من أي أعراض الحمد لله وأنا عن نفسي عزلت نفسي بعيد عنها وعن الأولاد، وقد أجرت ريهام مسحة فور إصابتنا والحمد لله النتيجة سلبية».

وأعلن الفنان شريف رمزي منذ ساعات، إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه بموقع الصور «إنستجرام».

وكتب «الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

كما أعلنت شقيقته المنتجة شهد رمزي هي الأخرى إصابتها بفيروس كورونا حسبما نشرت عبر إنستجرام.

ريهام ايمن ابتعدت فترة عن الفن بسبب زواجها من شريف رمزي وإنجابها أطفالا، وفضلت رعاية أبنائها إلى أن يصلوا لسن معين ثم تبدأ مرة أخرى للعودة للأعمال الدرامية.

وقالت ريهام خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه كل من الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، خلال حفلة خاصة سابقة من مهرجان القاهرة السينمائي المذاع على فضائية «DMC»، إنها دائما ما تقرأ السيناريو الخاص بأعمال زوجها وتقول له رأيها، ولكنه لا يسمع رأي أي شخص، ويأخذ الآراء كافة، ومن ثم يخرج بقراره الأخير.

وأوضحت ريهام أنها سعيدة بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحب التواجد في المناطق الزحمة، كما أنها ترسل أبناءها إلى المدرسة منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وكان آخر عمل قدمته ريهام قبل رعايتها لأبنائها هو مسلسل «حكايات بنات» في أجزائه الأولى والذي لاقى إشادات كبيرة.

واحتفلت ريهام وشريف رمزي بليلة الكريسماس في منزلهم من خلال حفل صغير اقتصر على الأصدقاء المقربين والتقطوا سويا صورا تذكارية بجوار شجرة الكريسماس.