شفاء من كورونا وزيادة إصابات.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، تزايدا في إصابات كورونا في الوسط الفني والإعلامي فقد أعلنت الفنانة جومانا مراد إصابتها بفيروس كورونا واكتفت بقول «الحمد لله على كل حال».

كما أعلن الفنان شريف رمزي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن العينة التي أُخذت منه أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

وكتب رمزي، على حساب بموقع الصور «إنستجرام»، «الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

بينما أعلنت شقيقته المنتجة شهد رمزي إصابتها بفيروس كورونا، بعد إعلان شقيقها شريف رمزي إصابته بالفيروس، ونشرت «شهد» عبر حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، صورة لها، وعلقت قائلة: «أجريت مسحة كورونا منذ 11 يوما واكتشفت أنها إيجابية دعواتكم بالشفاء العاجل».

كما أعلنت المخرجة هالة خليل عن إصابتها وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكم من نفسكم».

ومن الوسط الإعلامي فقد أعلنت الإعلامية دارين مصطفى، مذيعه النشرة الإخبارية في قناة «القاهرة والناس»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابتها بفيروس كورونا بعد إجرائها المسحة.

وكتبت «دارين»: «الكورونا تفوتني.. لا ممكن أبدا، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، إيجابي كورونا».

ورغم كمية الإصابات الكثيرة في الوسط الفني إلا هناك عددا من الفنانين أعلنوا في نفس اليوم عن تعافيهم من الفيروس.

وأعلنت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سلبية تحليل كورونا، وكتبت: «الحمد لله.. نيجاتيف يا بنى آدمين».

كما أعلنت أيضا راندا رضا زوجة الشرنوبي تعافيهما من الفيروس بعد إصابه أسبوعين وكتبت راندا عبر «إنستجرام»: «الحمد لله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين، وتخلصنا من فيروس كورونا، شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه».