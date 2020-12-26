تحور أم طفرة؟.. تفسير ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

في ظل الحديث عن اكتشاف السلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، يراقب العالم بحذر شديد تطورات الوقع الخاص بـ«كوفيد 19» بعد أن أعلن رئيس الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، اكتشاف نوع جديد قد يكون مسؤولا عن انتقال أسرع للعدوى.

فيما ذكرت رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، أنه تم اكتشاف 1424 طفرة لفيروس كورونا في روسيا حتى الآن، بحسب ما ذكره موقع «سبوتنيك» الروسي.

«الطفرة والتحور والسلالة الجديدة»، مصطلحات جديدة يتداولها البعض تزامنا مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، فما هو التطور الجديد الذي أصاب فيروس كورونا المستجد والفرق بين تلك المصطلحات؟

الطفرة تعني تغيير في صفات أو سمات الفيروس

هناك نوع فيروس أحادي الشريط الوراثي وهو النوع الذي يتعرض إلى طفرة أكثر من الفيروس ثنائي الشريط الوراثي، وبحسب قول الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، فيروس كورونا ذات شريط أحادي، وهذا تسبب فيما يطلق عليه«طفرات» والمقصود بالطفرة تغير في وضع الجينات وتغير صفات أو سمات الفيروس،«الفيروس الثنائي لو حصل تغير في أحد الشريطين التاني بيصلح التغيير ولو كان فيروس أحادي الشريط بيتعرض للتغيير أكتر».

فيروس كورونا تعرض لطفرات بالفعل، بحسب تصريحات شاهين لـ«الوطن»، لكن لم يرق لأن يكون أكثر وحشية وكل ما تغير هو قدرته على سرعة الانتشار فقط.

التحور: تغير في الجينات بما يصعب التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

أما التحور يعني تغير في الجينات الخاصة بالفيروس بما يصعب على العلماء التوصل إلى لقاح خاص به كما هو الواقع بالنسبة للإيدز، وبحسب تعبير أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، مقارنة بفيروس الإيدز الأكثر تحورا وأقل سرعة في الانتشار من كورونا.

السلالة الجديدة من كورونا تعني حدوث تغير في العضو النشط للفيروس

مصطلح السلالات الجديدة يعني حدوث تغير في العضو النشط للفيروس، وهو النتوءات البروتينية الشوكية وهذه البروتينات دورها أنها تكون أشد التصاقا وارتباطا بمستقبلات الخلايا البشرية، وهذا يجعلها ترتبط بأي خلية انسانية تقابلها، وضرب شاهين مثال على ذلك قائلًا، «كورونا مكنش بيصيب الأطفال ودلوقتي بيتصابوا وده بسبب تغير حالة العضو النشط في الفيروس».