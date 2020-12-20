خليل: كل التحية لـ«منتخب الرجالة» الذي أصر على رفع اسم مصر لآخر لحظة

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه منذ نصف ساعة وصلت الطائرة الطبية المجهزة التي أقلت المنتخب الوطني للشباب من تونس، واصفا إياهم بـ«منتخب الرجالة»، حيث تشبثوا بالمشاركة في بطولة شمال أفريقيا في تونس حتى آخر دقيقة، وكانوا يصرون على رفع علم مصر وتحقيق انتصار يشرف الكرة المصرية والشعب، ولكن قدر الله ما شاء فعل.

البعثة وصلت منذ نصف ساعة

وأضاف الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أن الجميع تابع ما حدث معهم خلال الأيام الماضية، وأزمة كورونا والتحليلات الإيجابية والسلبية واللجنة الطبية، ولكن هذا قدر الله، ووصلت البعثة منذ نصف ساعة لمطار القاهرة، متابعا، «الحمد لله وصلوا بألف سلامة».

قرار الرجوع جاء بعد إلغاء مباراة تونس

وواصل، «كل اللاعبين لهم كل التحية والتقدير، وبنقولهم ألف حمد الله على السلامة وهنعرف ونطمن على حالتهم، خصوصا إنه تم اتخاذ هذا القرار بعد إلغاء مباراة تونس، وبالتالي كان لابد من رجوعهم».

طائرة خاصة طبية نقلت المنتخب

وأوضح الإعلامي عمرو خليل، أن اللجنة الخماسية لكرة القدم مع وزارتي الرياضة والطيران قرروا إرسال هذه الطائرة الطبية الخاصة والمجهزة لنقل اللاعبين وإعادتهم لمصر، والذين وصلوا بالفعل منذ دقائق قليلة.

ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل، إلى مطار القاهرة، قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، وعادت البعثة من تونس، على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكورونا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس، اعتبار المنتخب الوطني منسحبا من بطولة شمال أفريقيا، مما أدى إلى خروج المنتخب بشكل رسمي من البطولة، وتقررت عودته إلى مصر.