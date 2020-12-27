«الراحمون».. براعة رجال الحماية المدنية في إنقاذ أرواح حيوانات

«رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».. آية قرآنية من سورة الأحزاب تنطبق تماما على رجال الحماية المدنية، الذين عاهدوا الله على إنقاذ الأرواح فصدقوا ما عاهدوه عليه، ليست فقط بإنقاذ الأشخاص بل تطرقوا أيضًا لإنقاذ الحيوانات والطيور في وقائع عديدة، جاء آخرها بالأمس.

في مشهد تجلت فيه روح العمل والمشاعر الإنسانية الرقيقة، تمكن رجال الحماية المدنية في محافظة الشرقية من إنقاذ «ديك» بلدي سقط داخل منور ضيق بين عمارتين في حي مبارك بمدينة الزقازيق، بعد أن فشل الجيران في محاولاتهم لاستخراجه، فأصبحوا يلقون له الماء والطعام من النافذة منذ 5 أشهر.

وفور إبلاغ الأهالي، انتقلت قوة من الحماية المدنية وتمكن أحد رجال الحماية من استخراج «الديك»، وتحرر محضر بالواقعة، ليكتب رجال الحماية المدنية آخر القصص الإنسانية مع الحيوانات.

إنقاذ قطة محشور في باب حديد

في 24 من أكتوبر الماضي، أنقذ رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، قطة كانت محشورة بين باب حديد وباب شقة، في أحد العقارات بدائرة مركز القناطر الخيرية، وجرى نقل القطة إلى مكان آمن بعد إنقاذها.

رجال الحماية المدنية ينقذون قطة كوبري الفنجري

إنقاذ رجال الحماية المدنية للديك لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه العديد من المواقف الإنسانية مع الحيوانات، منها إنقاذ قطة كوبري الفنجري بحدائق القبة، حينما تمكن طاقم إنقاذ تابع للحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ «قطة» عالقة فى الكوبرى ووضعها فى مكان آمن، بعد أن تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من مواطن يفيد بالوضع وعلى الفور تم التحرك والتعامل.

إنقاذ كلب من شقة بعد قفزه بداخلها

وفي موقف إنسانى أنقذت الحماية المدنية كلبا بمنطقة الظاهر بالقاهرة، حيث تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات «ربة منزل»، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بخروج الحيوان الأليف الخاص بها من شقتها ودخوله للعقار المجاور والقفز إلى شرفة شقة مغلقة بالطابق الثالث.

وانتقلت قوة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ في 1 فبراير 2019، وتمكنت من استخراجه وتسليمه لمالكته التي قدمت لهم الشكر.

إنقاذ قطة عقب سقوطها في منور

وفي 8 مايو 2017، استطاع رجال الحماية المدنية، إنقاذ قطة صغيرة بشبرا الخيمة، كانت سقطت قبلها بـ3 أيام في منور عقار بأرض نوبار دائرة قسم أول شبرا الخيمة، ولم يستطع الأهالي إنقاذها لوجودها في مكان ضيق للغاية، واكتفوا بإلقاء الطعام لها.

وتواصلت ساكنة بالعقار مع قوات الحماية المدنية بقسم أول شبرا الخيمة، فأرسلت سيارة مطافئ بطاقمها يضم 6 أشخاص أنقذوا القطة في غضون نصف ساعة، حيث استخدمت القوة سلم المطافئ لإنقاذها.

الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة تحت عمود نور

كما أسرعت الحماية المدنية فى إنقاذ قطة صغيرة علقت فى حفرة تحت أحد أعمدة الكهرباء، وفي غضون 10 دقائق وصولوا لمكان القطة، ومعهم عربة تابعة لإدارة الكهرباء، للوصول للمكان المحتجزه به، وبدأوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجها من الحفرة، وقطع التيار عن المنطقة، ومن ثم تولى رجال الحماية المدنية الموقف وتوسيع الفتحة وتمكنوا من إخراج القطة الصغيرة، وسط فرحة عارمة من المارة وتجمع عدد من الأجانب فى المنطقة.