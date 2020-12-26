بعد 5 أشهر.. الحماية المدنية بالشرقية تنقذ «ديك» سقط داخل منور

أنقذت الحماية المدنية في محافظة الشرقية «ديك» سقط داخل منور ضيق بين عمارتين في حي مبارك بمدينة الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية بلاغا من مواطن يفيد بسقوط «ديك» داخل منور ضيق بين عمارتين سكنيتين في حي مبارك بمدينة الزقازيق وفشلهم في محاولة استخراجه، مضيفا أنهم يلقون له الماء والطعام من نافذة منذ 5 أشهر.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتمكن أحد رجال الحماية من استخراج «الديك»، وتحرر محضر بالواقعة.

الحماية المدنية تنفذ عددا من القطط

يشار إلى أن الحماية المدنية بالشرقية تمكنت من إنقاذ عدد من القطط في أوقات سابقة، ففي شهر ديسمبر 2019 تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي الحماية المدنية بمركز فاقوس بلاغا بصعود قطة أعلى نخلة أمام أحد المنازل في مركز فاقوس، حيث تسلقت القطة النخلة وعندما حاول أحد الأشخاص إنقاذها صعدت إلى أعلى النخلة واستقرت فوقها، ونظرا لارتفاع النخلة الذي يصل إلى نحو 4 طوابق، تراجع الشخص عن إنقاذها، وجرى الاستعانة بالحماية المدنية.

كما أنقذت الحماية المدنية بالشرقية قطة عالقة أعلى نخلة بالزقازيق. وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي الحماية المدنية، بلاغا بوجود قطة عالقة أعلى نخلة في حديقة عامة بمدينة الزقازيق لمباشرة الواقعة. وانتقلت قوة من الحماية المدنية وجرى إنقاذ القطة، وحرر محضر بالواقعة.

ونالت جهود الحماية المدنية بمحافظة الشرقية لإنقاذ الحيوانات استحسان الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثنوا على سرعة تعامل قوات الحماية مع البلاغات انطلاقا من مبدأ الرفق بالحيوان والاهتمام بالحفاظ على أرواحهم والحرص على أداء عملهم.