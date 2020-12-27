كفر الشيخ تسجل 4 حالات وفاة بكورونا بينهم سيدة ورضيعها  

سجلت محافظة كفر الشيخ 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، من بينهم سيدة وطفلها الرضيع، وجرى تكفين وتغسيل المتوفين وفق الاشتراطات الصحية المتبعة.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إن حالات الوفاة تضم «غادة.ش»، 30 عاماً، وطفلها الرضيع، حيث جرى حجزها بمستشفى عزل بلطيم، منذ 4 أيام، وكانت محولة من مستشفى كفر الشيخ العام، لكن حالتها تدهورت وتوفيت هي ورضيعها.

كما توفي شخصان آخران، أحدهما بقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي والآخر بمستشفى سيدي غازي، وتم تكفينهما وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وسجلت المحافظة أمس وفاة 5 حالات، بينهم رئيسة تمريض وحدة طب الأسرة بقرية السالمية، التابعة لإدارة فوة الصحية.

ولفظت رئيسة التمريض «مريم.ع.ا» أنفاسها الأخيرة أمس السبت، بعد يومين من نقلها إلى مستشفى جمال عبد الناصر بمدينة الإسكندرية، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

كما سجلت المحافظة، إصابة مدير معمل بقرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، المخصص لتحليل «PCR»، بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب الدكتور أيمن رمضان، مدير المعمل، بالفيروس، رغم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعمل خلال تحليل مسحات كورونا.

وفي السياق ذاته، أصيب الدكتور حسام جاد، مدرس مساعد جراحات العظام والعمود الفقري، بكلية طب جامعة كفر الشيخ وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهما بعزل المستشفى الجامعي.

كما سجلت محافظة كفر الشيخ، أمس 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم طفلة، وذلك في 6 مستشفيات بالمحافظة، وقال مصدر بمديرية الشؤون الصحية إن الحالات موزعة على مستشفى الحامول المركزي بـ9 حالات إصابات، فيما سجل المركز الطبي بكفر الشيخ حالة لطفلة عمرها 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، ومستشفى قلين المركزي 5 حالات، أما مستشفى حميات كفر الشيخ فسجل حالتي إصابة بالفيروس، وكذلك مستشفى حميات دسوق، فيما سجل مستشفى فوه المركزي حالة إصابة واحدة بالفيروس.