إصابة مدير معمل تحليل الـ«PCR» بفيروس كورونا في كفر الشيخ

أعلن مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عن إصابة مدير معمل بقرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، المخصص لتحليل الـPCR، بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب الدكتور أيمن رمضان، مدير المعمل، بفيروس كورونا، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعمل خلال تحليل مسحات كورونا.

وأكد المصدر الطبي، أن المعمل به 6 أجهزة، ويستطيع إجراء 1000 مسحة طبية للمرضى والمسافرين يوميا، حيث جرى تخصيص 50 ألف مسحة PCR للمعامل، حيث يعد معمل الزعفران، ثاني أكبر معمل لعمل تحاليل PCR للمشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه سيجرى تخصيص خط ساخن للمتظلمين من أهالي محافظة كفر الشيخ من عمل المسحات، لسرعة عمل مسحات لهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث إن هناك بعض المسافرين يتشككون في النتائج، وسيتم تخصيص خط ساخن لهم لتقديم تظلماتهم عبر وزارة الصحة.

وتوفيت «مريم.ع.ا»، رئيسة تمريض وحدة طب الأسرة بقرية السالمية، التابعة لإدارة فوه الصحية، بمحافظة كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المُستجد، حيث أصيبت بفيروس كورونا وتم تحويلها لعزل مستشفي جمال عبدالناصر بالإسكندرية قبل يومين، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

فيما سجلت المحافظة، وفق مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، وفاة 4 حالات بفيروس كورونا، كان قد جرى نقلهم لمستشفيات العزل ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي وتدهورت حالتهم.

كما أصيب الدكتور حسام جاد، مدرس مساعد جراحات العظام والعمود الفقري، بكلية طب جامعة كفر الشيخ وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهما بعزل المستشفى الجامعي.