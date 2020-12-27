أسعار الذهب الأحد 27 ديسمبر: عيار 21 بـ 823 جنيها

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد 27 ديسمبر، استقرارا سعريا طيلة الثلاثة أيام الماضية في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية في مصر، ليباع العيار 24 بـ 940 جنيها، وعيار 21 بـ 823 جنيها، وسجل عيار 18 يباع بـ 705 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بـ 6 آلاف و585 جنيه، وبلغ سعر الأوقية 29 ألف و256 جنيه.

وكشف تجار الصاغة بالغرف التجارية، عن انتعاشة تجاوزت الـ 10% قبيل أعياد الميلاد في عيار 18 بالمقارنة بالعيار الشعبي 21 الأكثر تداولا.

وكانت أسعار الذهب قد سجّلت ارتفاعا عالمياً عند تسوية تعاملات يوم الخميس الماضي، مع هبوط الدولار الأمريكي، لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية في شهر ويواصل المعدن النفيس ارتفاعة مع ضعف الدولار، بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية.

فيما لا تزال مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا تثير مخاوف المستثمرين، خاصة مع استمرار الدول حظر السفر مع بريطانيا وآخرها الصين وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1%

وبحسب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، نادي نجيب، فإن مناسبة أعياد الميلاد انعشت مبيعات عيار 18، قبيل 3 أيام من مناسبة أعياد الميلاد.

وأوضح نادى لـ«الوطن»، أن أعياد الميلاد دائمًا ما يكون بمثابة طوق نجاة، مشيرا إلى أن محلات الصاغة في مصر تستعد مبكرا لأعياد الميلاد، بطرح مزيد من الأعيرة ذات الأوزان الخفيفة لتحريك السوق.

وقال الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الأسواق تشهد إقبالا مقبولا لشراء الذهب بالمقارنة بالفترة السابقة، لافتا إلى أن الذهب يعاني من التذبذب في الأسعار عالميا.