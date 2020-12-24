ارتفاع سعر الذهب جنيها خلال تعاملات الصباح

سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بسوق المال، ارتفاعًا بقيمة جنيه، حيث سجل الذهب عيار 24 نحو 946 جنيه اليوم الخميس، مقابل 945 جنيهًا أمس الأربعاء، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 828 جنيهًا اليوم مقابل 827 جنيهًا أمس الاربعاء.

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 710 جنيهات اليوم، مقابل 709 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و628 جنيهًا.

إقبال المواطنين على شراء السبائك الذهبية للادخار في الذهب كوعاء آمن

ويشهد الذهب حاليًا اقبالا محليًا وعالميًا، كونه وعاءً آمنًا للادخار، حيث تضع الدولة نصب عينيها مساعدة ودعم مصنعي الذهب في مصر، من خلال الاتجاه إلى تصنيع الذهب وتشكيله بهدف تصديره كمنتج وليس كمادة خام.

ويوجد في مصر مصانع أضافت خطوط إنتاج ومؤهلة لذلك بأحدث الطرق التكنولوجية المتقدمة لمصنعي الذهب في مصر.

وشهد عام 2020 تراجعًا في دمغ المشغولات الذهبية بنسبة 20٪؜ مقارنة بعام 2019، وارتفعت نسبة دمغ السبائك بشكل أكبر نتيجة لإقبال المواطنين على الادخار في الذهب كوعاء آمن، وتبلغ نسبة ما تمّ دمغه من ذهب خلال تمام 2020 نحو 60 طنًا من الذهب بعياراته المختلفة.

طرح فكرة «الباركود» للقضاء على بيع الذهب المغشوش

وبحسب ما قال سامح عبد الحكيم من كبار مصنعي الذهب، خلال مؤتمر جواهرجية، طرحت الحكومة حاليًا فكرة دمغ الذهب بـ«الباركود»، التي يجرى الآن العمل على تنفيذها في صناعة ودمغ المشغولات الذهبية، خاصة أن لها دور كبير في القضاء على بيع الذهب المستعمل والمغشوش، ومن خلاله يمكن معرفة سنة وتاريخ الصنع والدمغ واسم المصنع لأي قطعة ذهب مصنعة من خلال تطبيق على الموبايل.

ونصح عبد الحكيم المقبلين على شراء الذهب بالتدقيق في المنتج المصري الذي حقق طفرة هائلة في الشكل والتصنيع تنفس المنتجات العالمية.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2021 طفرة كبيرة في صناعة الذهب المصرية وروّاج المنتج المصري.