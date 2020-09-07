سيدة تنصب على الفلاحين بالدولار في سمنود.. والنيابة تقرر حبسها

قررت نيابة مركز سمنود، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على عدد من المواطنين بعد أن استولت منهم على 21 ألف دولار، حيث زعمت قدرتها على تسفيرهم للعمل بالخارج.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تمكنت من ضبط سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبلغ يصل إلى 21 ألف دولار أمريكي من 3 أشخاص.

وزعمت المتهمة قدرتها على تسفير الأشخاص الثلاثة إلى إحدى الدول الأجنبية، وتوفير فرص عمل لهم بها، ورفضت رد المبالغ المالية التي حصلت عليها.

وتم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قررت حبسها لحين سداد المبلغ بالدولار.