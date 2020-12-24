خلال زيارة وزير النقل.. إصابة رئيس مدينة سفاجا في تصادم مع سيارة نائب برلماني

أصيبت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، في حادث سير، أثناء زيارة كامل الوزيري، حيث اصطدمت سيارة رئيس المدينة بسيارة عضو مجلس نواب بالبحر الأحمر اثناء زيارة الوزير.

تلقت عرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بحدوث تصادم بين سيارتين في موكب وزير النقل، وأسفر الحادث عن إصابة هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا، وإصابة سائقها بعدة كسور وتم نقلها بسيارة إلى مستشفى سفاجا المركزي، ثم تم تحويلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة ، فيما أكد مصدر طبي أن حالة رئيس المدينة مطمئنة تماما ولا تعاني من أية مضاعفات.

ووصل الفريق كامل الوزيري وزير النقل إلى مطار الغردقة الدولي اليوم لإجراء جولة تفقدية بميناء سفاجا البحري وميناء ابو طرطو وطرق البحر الأحمر يرافقه عدد من قيادات مواني البحر الأحمر و مسؤلي وزارة النقل وذلك بناء على تكليفات رئاسية لتفقد مشروعات داخل ميناء سفاجا، وكذلك خط السكة الحديد بطريق قنا - سفاجا وطريق سفاجا الغردقة .

َشملت جولة الوزير بميناء سفاجا تفقد محطة متعددة الأغراض بالميناء وساحة انتظار النقل الثقيل والمنطقة اللوجستية بسفاجا ورصيف الميناء، كما تفقد الوزير منطقة مشون البضائع، والتي يجرى تنفيذها داخل ميناء سفاجا ، بمساحة 5900 متر وتبلغ تكلفتها 46 مليون جنيه، وتم تنفيذ 92% من إنشاءاتها، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في نهاية شهر فبراير من العام المقبل 2021.