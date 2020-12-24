وزير النقل يوجه بتطوير المنطقة الخلفية لـ«مصر للألومنيوم» مطلع يناير

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم، ميناء سفاجا البحري، وصالات السفر والوصول والأرصفة بالميناء، وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه والذي بلغت نسبة تنفيذه 93%، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي.

ووجّه الوزير بالبدء في أول يناير المقبل في أعمال تطوير منطقة 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، وتتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحري بطول 60 متر وغاطس 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر، وسور من سلك طراز مطارات.

واطلع الوزير على معدلات نقل الخامات من مسؤولي شركة مصر للألومنيوم حيث يتم نقل 600 الف طن خام ألومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادي، كما تابع أعمال إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل، حيث تتسع الساحة لـ174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محل تجاري وموتيل، ووجّه الوزير بالانتهاء من أعمال الساحة التي ستساهم في تقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء.

كما تفقد الوزير، الموقع الخاص بإنشاء المحطة المتعددة الأغراض بميناء سفاجا والتي تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار، وتقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبا، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي، وتساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل لـ3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل لـ7 ملايين طن سنويا.

وأكد وزير النقل أنّ أهمية المحطة تنبع من أنّ ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، إضافة إلى أنّ ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنّ الوزارة تعمل على تطوير الموانئ البحرية بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار والمشاركة في المشروعات الكبرى بالمواني، في إطار خطة الوزارة التي ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.