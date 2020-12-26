وزير النقل يبحث مع سفير اليابان إعادة تأهيل 35 قطارا لخط المترو الثاني

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين في مشروعات مترو الأنفاق.

في بداية اللقاء، أكّد وزير النقل عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة في مشروعات مترو الأنفاق.

ثم ناقش الجانبان، آخر المستجدات الخاصة بالعرض الفني المقدًّم من شركة «ميتسوبيشي» اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية «412 CP» للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.

وتباحث الجانبان، حول التعاون في مشروع صيانة وعمرة 35 قطارًا من الأسطول الحالي للخط الثاني للمترو، والتي سبق توريدها من شركة «ميتسوبيشي» اليابانية بدءا من عام 1996، حيث أكّد وزير النقل أهمية أعمال الصيانة والعمرات والتطوير لهذه القطارات، بما يسهم في زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلي إضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وتمّ الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسؤولي شركة «ميتسوبيشي» لسرعة توقيع العقد وخاصة بعد توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية «411 CP» للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات «ميتسوبيشي - أوراسكوم» المصرية اليابانية وكذلك بدء تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع.

وأكّد وزير النقل، أهمية التنسيق مع شركة «نيرك» في إعادة تأهيل هذه القطارات وهو ما يتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتي «نيرك» و«ميتسوبيشي» لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذهِ القطارات مع الوضع في الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز في هذا المجال.

وشدد وزير النقل، على أنَّ وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني وتحديث الأسطول الحالي بهما بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الأنفاق وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر.