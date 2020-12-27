التحريات: لا شبهة جنائية في انتحار الشاب السوداني بمنطقة عين شمس

كشفت تحريات الإدارة العامة للمباحث عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار شاب سوداني داخل شقة مستأجرة بمنطقة عين شمس، وتبين من أقوال شهود عيان أن الجريمة لا تحيط بها أي شبهة جنائية.

وأوضحت التحريات أن المتهم تخلص من حياته بسبب خلافات خاصة به، ومروره بأزمة مالية أدت إلى إصابته بأزمة نفسية وحالة اكتئاب.

خلافات شخصية أصابته بالاكتئاب

وقال شهود عيان من زملاء وأقارب الضحية، إنه منذ 8 أشهر تعرض الشاب لعدة مشكلات، منها عدم حصوله على فرصة عمل، والفشل في الارتباط بحبيبته ليتزوج ويعود للسودان مرة أخرى.

وتابع الشهود، أن المجني عليه ترك رسالة لصديقه في السكن مضمونها أنه سيتخلص من حياته ويصنع مشنقة لنفسه بسبب ضغوط الحياة.

لا شبهة جنائية

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه هو من تخلص من حياته، بعدما صنع مشنقه داخل الشقة وعلق نفسه بها، وأنه لا توجد أي بصمات أو بعثرة محتويات للشقة.

وأستمعت الجهات المختصة الى أقوال 6 من شهود العيان، ومن بينهم مكتشف الجريمة، وقرروا أنهم فوجئوا بالعثور على جثة الضحية معلقة، ولا توجد أعمال عنف بمسرح الحادث أو أي أعمال سرقة، وعُثر على مبلغ مالي خاص بالمجني عليه، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

بلاغ بشاب مشنوق

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من أهالي منطقة عين شمس، يفيد بالعثور على جثة شاب معلقة داخل شقة مستأجرة، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث لفحص البلاغ.

وانتقل فريق من ضباط الشرطة الجنائية إلى الشقة، وعُثر على الجثة معلقة، وتبين أن الضحية يعيش بصحبة عدد من أقاربه وأصدقائهم وجميعهم سودانيين الجنسية، وأن المجني عليه في العقد الثالث من العمر ولا يعمل حاليًا، وأنه حضر إلى القاهرة منذ عدة سنوات بصحبة والديه، واستقر بها للعمل والدراسة.