الأطباء: كورونا ملوش كتالوج ولازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية

دعا الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا إنّه يجب أن تكون أسلوب حياة من أجل الحياة، ونحن في الموجه الثانية من كورونا، وواضح أنّ الفيروس سريع الانتشار ونحن في قارب الحياة مععا وعلينا مساعدة بعضنا كي نصل إلى بر الأمان، «خاف على نفسك وأسرتك حافظ على غيرك من أجل نفسك».

وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء: «لا تقول أنا صغير السن، لا تقول عندي أمراض مزمنة، الفيروس ملوش كتالوج ولازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية».

10 نصائح للوقاية من كورونا في موجته الثانية

ووضع القاضي، عدة نصائح ضمن الإجراءات اللازمة لاتباعها للوقاية من فيروس كورونا، قائلا: «النظافة الشخصية وغسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون، وعدم وضع الأيدي علي الوجه، واستخدام المطهرات والكحول، ومسح الاسطح بالكلور باستمرار».

وتابع: «علينا جميعا أن نعتاد على الكمامة والماسكات وطريقة الاستخدام الصحيحة، والبعد عن الزحام وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر».

وأشار إلى أنّه حال الإحساس بأعراض دور برد، اعزل نفسك فورا، وحافظ علة مناعتك قوية بالطعام الصحي والنوم ليلا فترة كافية، ومساعدة الجهاز المناعي بالزنك وفيتامين س وشرب مشروبات دافيه باستمرار..

أما عن إصابة الأطفال بالفيروس، قال: «الحمد لله لا يتأثر الأطفال كثيرا بالأعراض، لكنهم حاملين جيدين للفيروس، فمن الضروري عدم تقبيل الأطفال».

واستكمل أمين صندوق نقابة الأطباء نصائحه قائلا: «حافظ على الآخرين حتى تعيش، ولا تتأثر بالشائعات، كن واثقا في قدر الله وعليك بالأخذ بالأسباب، حافظ على الناس الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، وعلينا جميعا الدعاء لله أن يرفع البلاء عن البلاد ومصرنا الحبيبة».