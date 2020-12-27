غلق 32 صيدلية بمراكز المنوفية لمخالفتها القوانين واللوائح

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على الغلق الإداري لـ32 صيدلية بمراكز شبين الكوم، بركة السبع، السادات، الباجور لمزاولة النشاط دون تواجد المدير المسؤول، وذلك بناءً على المادة رقم 19، 20، 22 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

حيث أشار الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية أنه تبين من خلال التفتيش مخالفة 13 صيدلية بمركز بركة السبع، 12 صيدلية بمركز الباجور، 4 صيدليات بمدينة شبين الكوم، 3 صيدليات بمركز السادات، وأن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير المسؤول ومخالفتهم القوانين واللوائح، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية «إدارة الصيدلة».

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.