محافظ المنوفية: مدينة جديدة بشبين الكوم وتطوير 81 قرية و287 عزبة

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المحافظة بصدد البدء في إنشاء مدينة شبين الكوم الجديدة، وتضم مجمع سكني كامل يتناسب مع جميع الفئات المختلفة ومن بينها الشباب ومحدودي الدخل، كما سيتم تقديم سكن استثماري لمن يريد بالإضافة إلي منطقة خدمات متكاملة.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أن مدينة شبين الكوم الجديدة ستضم مدارس ومنشآت رياضية وتوصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها.

وأوضح، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستقوم بتنفيذ المشروع بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة والانتهاء من كافة التصاريح والموافقات اللازمة.

وأوضح المحافظ أنه تم اختيار قرية "سبك الضحاك" بمركز الباجور من ضمن 4 قرى علي مستوى الجمهورية لإنشاء عدد من المصانع لتشغيل الشباب بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وأضاف أنه سيتم تحديد كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى اعتماد مبلغ 310 ملايين جنيه لتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية في مدينة شبين الكوم، مثل العزبة الغربية والقبلية والبحرية، من خلال طرق ومياه شرب وصرف صحي وخدمات عامة وإنارة .

وأشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى البدء في تنفيذ المشروعات بداية من 1 يناير عام 2021، مؤكدا حرص الدولة علي الإهتمام بتلك المناطق من أجل سلامتهم والحفاظ علي المواطنين، ونوه إلى وجود 81 قرية و 287 عزبة بمدينتي الشهداء وأشمون ستشهد تنمية شاملة، بعد اعتماد مبلغ 5 مليارات جنيه لتوصيل خدمات الصرف الصحي لجميع مدن وقري وعزب المحافظة.