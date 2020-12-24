محافظ المنوفية يصرف إعانات مالية لـ7 حالات إنسانية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من الحالات الإنسانية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، اليوم، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجاً لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم.

ووافق محافظ المنوفية علي صرف إعانات مالية لـ 7 حالات بقيمة تزيد عن 40 ألف جنيه تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية ،كما وجه المحافظ طلب أحد المواطنين بمركز تلا يعانى من ضعف شديد بالسمع إلي مدير مديرية التضامن الإجتماعي لتوفير سماعة أذن له لكي يمارس حياته بشكل طبيعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية .

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لأحد المواطنين بقرية "نادر" التابعة لمركز الشهداء من ذوي الهمم نظراً لظروفه الصحية، ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة له تعيينه علي أمور حياته، كما أحال طلب أهالي قرية صنصفط التابعة لمركز منوف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لبحث إمكانية تقسيط رسوم توصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي القرية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

فيما أرسل المحافظ مندوب من إدارة العلاقات العامة بالمحافظة برفقة حالتين متضررتين من عدم صرف معاش تكافل وكرامة لمديرية التضامن الإجتماعي لإنهاء إجراءات أسباب عدم حصولهم علي المعاش، وأحال طلب مواطنة مسنة مقيمة بمركز بركة السبع للمستشار القانوني بالمحافظة لبحث إمكانية إعفائها أو تخفيض قيمة الإيجار للمحل الخاص بها نظراً لظروفها المعيشية .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالى المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية ، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولي بالرعاية .