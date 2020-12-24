محافظ المنوفية: المحافظة ستشهد أكبر عملية رصف للطرق في تاريخها

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن محافظة المنوفية ستشهد خلال الفترة المقبلة أكبر عملية رصف طرق في تاريخ المحافظة وتبلغ قيمتها 900 مليون جنيه في سابقة هي الأولى من نوعها، موضحا أن الميزانية التي كانت معتمدة من قبل خلال السنوات الماضية بلغت 20 مليون حنيه فقط.

وأضاف أنه تم اختيار قرية «سبك الضحاك» التابعة لمركز الباجور بالمحافظة من ضمن 4 قرى علي مستوى الجمهورية لإنشاء عدد من المصانع بها لتشغيل الشباب بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تحديد كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع، أنه تم اعتماد مبلغ 310 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية في مدينة شبين الكوم، مثل العزبة الغربية والقبلية والبحرية، من خلال طرق ومياه شرب وصرف صحي وخدمات عامة وإنارة.

وألمح إلى أنه سيتم البدء في تنفيذه المشروعات بداية من 1 يناير لعام 2021، مؤكدا حرص الدولة على الاهتمام بتلك المناطق من أجل سلامتهم والحفاظ على المواطنين فيها.

وأوضح أبوليمون، أن 81 قرية و287 عزبة في مدينتي الشهداء وأشمون سيشهدوا تنمية شاملة، بحيث لن تحتاج تلك القرى أي شئ مرة أخرى من كامل المرافق والخدمات بعد تجهيزها بشكل كامل.

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم اعتماد مبلغ 5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الصرف الصحي لجميع مدن وقرى وعزب محافظة المنوفية خلال الفترة المقبلة بدعم من مجلس الوزراء، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق خطة تشمل عدد ثلاثة محافظات علي مستوي الجمهورية.

وأضاف محافظ المنوفية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقوم بتنفيذ هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الخطة ستتم علي مدار عامان فقط، على أن يتم الانتهاء بشكل كامل ونهائي من كافة مشروعات الصرف الصحي في محافظة المنوفية، لتصبح أول محافظة تنتهي من الصرف الصحي بشكل كامل علي مستوى الجمهورية.