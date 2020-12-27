أوروبا تبدأ التطعيم الشامل ضد كورونا.. وبريطانيا بصدد ترخيص «أكسفورد»

تبدأ دول الاتحاد الأوروبي حملة التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم، بلقاح «فايزر»، في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس في المنطقة التي جاوزت الإصابات فيها حاجز الـ22 مليون إصابة، خاصة مع انتشار سلالة جديدة محورة من الفيروس التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا.

ووصلت الجرعات الأولى من لقاح «فايزر» إلى كل دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، أمس، وبلغت الشحنة الأولى من اللقاح 10 آلاف جرعة، وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين، إلى أنَّه تمّ ضمان الجرعات اللازمة لتطعيم سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونًا، وفقا لما نشرته شبكة «يورونيوز».

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم مبكرًا قبل انطلاقها رسميًا، بتطعيم نزلاء أحد دور المسنين إضافة إلى العاملين به، في مدينة هالبرشتات بولاية ساكسِن أنهالت، حيث تعطي السلطات الصحية الأولولية لكبار السن فوق الـ 80 عامًا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية الأكثر تعرضا للإصابة بالفيوس، وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان: «سعيد لأجل جميع أولئك من تلقوا لقاح كوفيد-19 في ألمانيا».

وسجلت 10 دول أوروبية إصابات بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، كان أخرهم إسبانيا، وفقًا لـ هانز كلوج رئيس مكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنَّ الفيروس ينتشر بمعدل أسرع، إضافة إلى إصابة الفئات العمرية الأصغر.

وتنطلق حملات التطعيم، اليوم، في «فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، النمسا، اليونان، إستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا، وغدا في بلجيكا، بينما تبدأ أيرلندا تطعيم مواطنيها في 30 ديسمبر الجاري».

وتستعد بريطانيا خلال الأيام المقبلة إلى ترخيص اللقاح الذي طوّرته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا، والذي حصلت على ترخيصه شركة «أسترازينيكا»، يوم 4 يناير المقبل، بعد موافقة الجهات التنظيمية، وفقا لما نشرته صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، إنَّ وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تراجع بيانات لقاح «أكسفورد»، وتنتظر الوزارة توصياتها لبدء حملة التطعيم باللقاح.