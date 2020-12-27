النقل: إجراءات صارمة لمواجهة كورونا بالقطارات والمترو والكمامة إجباري

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، ينفذان إجراءات صارمة بالمحطات والقطارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وحماية جموع الركاب، مؤكدا أنّ جميع قطارات السكة الحديد والمترو يخضعان لأعمال التعقيم والتطهير بصورة مستمرة، والعاملين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون تماما بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوزارة وفرت الكمامات الطبية بشبابيك حجز التذاكر بالسكة الحديد والمترو لبيعها بـ3 جنيهات للجمهور، مشيرا إلى أنّ ارتداء الكمامات إجباري على جميع الركاب أثناء استقلالهم القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، من خطر العدوى من فيروس كورونا، ولن يسمح بدخول أي راكب إلى محطات المترو والسكة الحديد دون ارتداء الكمامة الطبية.

وأضاف وزير النقل، أنّ مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد، تتمثل في تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، لافتا إلى أنّ المشروعات تسير بخطوات ثابتة، وجائحة كورونا لم تؤثر على تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير.

وأشار الوزير، إلى أنّ هناك رقابة صارمة بمحطات مترو الأنفاق والسكة الحديد، لمنع أي راكب من استقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أنّ الوزارة تقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وقطارات المترو، مؤكدا أنّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية بورش الصيانة قبل التشغيل، لتوفير الحماية والسلامة لجمهور الركاب.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أجرى صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، حيث تابع معدلات التنفيذ في القطاعات بالطريق، وكذلك التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز).

وإطلع وزير النقل، على التقدم في سير الإجراءات التي تقوم به الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعه في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، وشاهد أعمال إزالة عدد من المباني المخالفة الواقعة في حرم الطريق والتي تعوق أعمال التطوير.