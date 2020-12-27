فرنسا تبدأ التطعيم بلقاح «فايزر» في دور المسنين

تبدأ فرنسا حملة التطعيم بلقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم، في منطقة باريس الكبرى ومنطقة بورجوندي فرانش-كومتيه.

وبالرغم من بدأ التطعيم، لوح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، بإمكانية فرض إغلاق عام ثالث حال استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة بـ«كوفيد -19».

وقال فيران إن عددا من رؤساء البلديات يناشدونه بإعادة فرض إجراءات الإغلاق العام، ولكن السلطات الصحية لم تتخذ قرارا بخصوص الإغلاق الجديد، ولكنها تتابع الوضع ساعة بساعة.

وأضاف: «لا نستبعد أي إجراء قد يكون ضروريا لحماية السكان إذا ساء الوضع، خاصة أن الوضع مقلق منذ الآن في عدد من المقاطعات»، وفقا لما نشره موقع «فرانس 24».

أوضح وزير الصحة الفرنسي أن ما يزيد من خطورة الوضع في البلاد، هو أنّه حاليا يتم تسجيل 15 ألف إصابة جديدة يوميا في المتوسط، بعدما كانت تراجعت الأرقام إلى 11 ألف حالة.

وتابع: «الهدف المتمثّل بتسجيل 5 آلاف يوميا يتلاشى، والضغط على النظام الصحي لا يزال كبيرا».

وتستهدف الحملة الأولى من التطعيم في فرنسا التي تتضمن 19 ألفا و500 جرعة، كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأعطت السلطات الفصحية الفرنسية أولى جرعات اللقاح في منشأتين لكبار السن في سيفرون بضواحي باريس وفي ديجون وسط شرق البلاد.

وسجلت فرنسا، الجمعة، أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، لدى مواطن فرنسي عاد من بريطانيا في 19 ديسمبر الجاري، ويخضع حاليا للعزل المنزلي.

وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد، التي جاءت بالمركز الخامس في قائمة أعلى دول تسجيلا للإصابات، لـ 2.550.864 إصابة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ 62 ألف وفاة، ووصلت فرنسا إلى ذروة الإصابات اليومية في نوفمبر الماضي، حيث سجلت في يوم واحد 88 ألف إصابة جديدة، وفي آخر 24 ساعة سجلت 20 ألف إصابة