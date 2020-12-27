مدير عزل العبور: الجأوا للطبيب بعد 3 أيام من ظهور أعراض كورونا

قال الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى العزل في العبور، ومنسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إنّه وفقا للملاحظة والمتابعة للحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا، وجدنا أنّ فقدان حاستي الشم والتذوق عرض أساسي ومشترك لهذه الحالات، وحال ظهور أعراض لا يجوز للحالة عزل نفسها منزليا وأخذ علاجات لمدة طويلة، وحال عدم تحسن الحالة وتحسن في الأعراض لابد من التحرك وعمل التحاليل والآشعة المقطعية للتأكد من الإصابة وتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب لحالته.

تحسن الأعراض يحدث بعد يومين

وأضاف مدير مستشفى العزل بالعبور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّه من المتعارف عليه بدء تحسن الأعراض بعد يومين أو 3 من بدء العلاج، سواء كان انخفاضا بدرجات الحرارة المرتفعة أو استعادة النشاط والحركة بسهولة وقلة عرض تكسير الجسم، وقلة السعال، مع العلاجات البسيطة، مشددا على أنّه لا بد للمواطن أن يلجأ للمشورة الطبية بعد 3 أيام من عدم التحسن والاستجابة للعلاج.

مصابو كورونا يسهل إصابتهم بجلطات

وأكد مدير مستشفى العزل بالعبور، أنّ التقييم الجيد للحالة يحدد درجة الإصابة من متوسطة أو بسيطة أو شديدة، مشيرا إلى أنّ التجلط الذي يحدث لمصابي كورونا، والذي تم ملاحظته معمليا على المصابين، سببه هو ارتفاع معامل التجلط لدى مصاب كورونا، ما يزيد فرص الإصابة بالجلطات، ومع ارتفاع هذا التحليل لدى المصاب يتم إعطاء المريض أدوية مضادة للجلطات، فضلا عن أدوية السيولة أيضا، لذلك فسرعة التحرك لمعرفة تقييم الحالة منذ البداية مهم جدا، لتحديد ما تحتاجه الحالة، وعدم الانتظار حتى تتدهور الحالة ويصعب علاجها أو تصل لمرحلة شديدة.

وشدد مدير مستشفى العزل في العبور، على أنّه لا يجوز اللجوء لبروتوكول العلاج وأخذه دون اللجوء لاستشاري متخصص.