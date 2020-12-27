أستاذ طب حيوي: كورونا يتحور كل أسبوعين.. ولم تظهر طفرات جديدة منه

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إنّ فيروس كورونا سلالة لها صفات محددة، نتيجة قدراتها على إحداث العدوى بشكل كبير جدا وظهور أعراض معينة ارتبطت بخصائصها، متابعا: «يوجد في التصنيف العلمي سلالة وأسفلها مُتغير أو متحور، ناتج عما يسمى بالطفرة، وهي أصغر منهم، وعندما ظهرت السلالة المتحورة أو المتغيرة في بريطانيا حتى الآن، ظهرت نتيجة تغير وتحور في عدد من الجينات».

انتشار كورونا في بريطانيا تضاعف 4 مرات

وأضاف «الشبيني»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنّ التحور قد يكون بسيط جدا، أو يكون عدة طفرات، وهذا ما حدث في بريطانيا، حيث ظهرت 17 طفرة جينية تقريبا في أماكن قوية في الفيروس، والتي يمكن من خلالها الإمساك في المُستقبِل الخاص به الموجود في خلية الإنسان، ما ساعده على الانتشار، وتبيّن أنّ نسبة الانتشار تضاعفت 4 أضعاف في إنجلترا، ما ساعد على انتشار كورونا.

طفرات الفيروسات شيء «بديهي»

وأكد أنّ ما ظهر في بريطانيا ليس سلالة جديدة، بل تحور، كما أنّ هذه التحورات محدودة ولا تؤثر على نوع اللقاح الموجود، والطفرات مرتبطة بالفيروسات بشكل أساسي وبديهي مثل فيروسات الإنفلونزا، وقد تكون ملموسة ولها وتأثير أو العكس، وهو ما حدث في بريطانيا حيث حدثت طفرات ملمومسة جدا، ما أدى لانتشاره بشكل كبير.

الطفرات قد تفقد الفيروس قدرته على الانتشار

وأشار إلى أنّ الطفرات قد تفقد الفيروس قدرته على الانتشار، وهذا لم يحدث، ولكن للأسف حدثت طفرات غير محمودة وأدت لقدرته على الانتشار بشكل قوي، لافتا إلى أنّ الفيروسات أحادية الشريط الوراثي مثل كورونا، معدل التحور فيها مرتفع، وتحدث طفرات من مرة لمرتين شهريا، أي أنّه يتحور كل أسبوعين منذ اكتشافه.