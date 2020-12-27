«فاتك وانت نايم»: كورونا يضرب متعب و1189 إصابة جديدة و«من العشم» للهضبة

تستعرض «الوطن»، في خدمة «فاتك وانت نايم»، أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال ساعات الليل الماضية والتي عادة ما يخلد فيها الجميع للنوم، وإلى التقرير التالي:

«الصحة»: 1189 إصابة جديدة بـ كورونا.. و43 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

عمرو دياب يطرح «من العشم» رابع أغنيات ألبومه الجديد

طرح النجم عمرو دياب أغنية «من العشم» رابع أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، ميكس وماستر أمير محروس.

الإعلامية دارين مصطفى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية دارين مصطفى، مذيعة النشرة الإخبارية في قناة «القاهرة والناس»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابتها بفيروس كورونا بعد إجرائها المسحة.

وكتبت «دارين»: «الكورونا تفوتني!!! لا ممكن أبدا، الحمدلله على كل اللي يجيبه ربنا، إيجابي كورونا».

الدولة تستجيب لمعاناة «شعيب» مع السمنة المفرطة

شاركت «الوطن» السائق حمادة شعيب، فرحته بعد استجابة وزيرة الصحة لاستغاثته التي نشرتها «الوطن» مساء أمس، حيث جرى نقله بالإسعاف، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، عن طريق إسعاف مجهز نقل الحالة التي تعاني من السمنة المفرطة، كما فقد المريض إحدى عينيه بسبب حمى مفاجئة.

مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب ملاكي بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وقع قبل قليل، على طريق "المحاسنة"، المتفرع من طريق مطار سوهاج الدولي، بدائرة مركز جرجا، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفي جرجا العام، وقرر الأطباء تحويل المصاب إلى مستشفي سوهاج الجامعي، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إصابة المخرجة هالة خليل بفيروس كورونا: «وقوع البلا ولا انتظاره»

أعلنت المخرجة هالة خليل، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد خضوعها للمسحة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكوا من نفسكوا».

إصابة عماد متعب بفيروس كورونا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه «الماتش»، على شاشة قناة صدى البلد، عن إصابة عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مساء أمس السبت.

وأشار حتحوت، إلى أنه يتلقى العلاج الخاص بالفيروس وفقاً للبروتوكول الصحي، كما يتواجد في العزل المنزلي.