خالد الصاوي ينفي إصابته بكورونا: «ياريته كان جالي بدل مراتي»

نفي الفنان الكبير خالد الصاوي نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تداول الخبر نقلاً عن حساب الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي أدرج اسم الصاوي ضمن أسماء النجوم المصابين بالوباء العالمي.

وقال الصاوي، لـ«الوطن»، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ويواصل تصوير مشاهد فيلمه «للإيجار» بالإسكندرية، موضحاً أن زوجته مي كُريم هي من أصيبت بالفيروس، وتخضع حالياً لفترة عزل منزلي بالقاهرة.

وأضاف: «ياريت أنا اللي كان جالي كورونا مش هي، لأنها أغلي حاجة عندي في حياتي، ولكني أتابع حالتها معها يومياً عبر الهاتف، وأتمني تعافيها من هذا الفيروس في أقرب وقت ممكن».

وأوضح أنه من المقرر عودته إلي القاهرة، الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يسافر، الجمعة، إلي صربيا، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد «القاهرة كابول»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، والذي يتعرض لظاهرة الإرهاب التي تتعرض لها مصر والمنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة.

ويشارك في بطولة »القاهرة كابول» فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، حسني شتا وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وعلي الجانب الآخر، ينتظر خالد الصاوي عرض فيلم «أحمد نوتردام» مع الفنان رامز جلال، والذي انتهي من تصويره قبل أشهر عدة، ويجسد خلاله شخصية سفاح وفقاً لأحداث الفيلم، الذي تدور أحداثه في أجواء من الكوميديا الممزوجة بالرعب والإثارة.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار وكوكبة من النجوم، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن خالد الصاوي قد حصل علي جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي اختتمت فعالياتها قبل أسابيع عدة بمدينة الجونة الساحلية.