تخفيضات تصل لـ80 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

يستمر تقديم طلب المصالحات في مخالفات البناء حتى شهر مارس المقبل، مما يتيح الفرص للمخالفين للتقدم بأوراقهم ودفع رسوم التصالح التي تم تخفيضها بنسبة تصل في بعض الحالات إلى 50%.

وتنص المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 17 لسنة 2019، في شان التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا، أو وفقا لطرق السداد الوارد بقانون تنظيم وسائل استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

وكان الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة اجتمع بالمحافظين، لبحث ملف التصالح في مخالفات البناء، واستعراض التسهيلات المقدمة للمواطنين لتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتقديم تخفيضات لكل محافظة بما يتناسب مع أوضاعها.

سعر متر التصالح في محافظة القاهرة

بحسب القرار رقم 4976 لسنة 2020، تم تخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في القاهرة للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، على أن يتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، في تصريحات تليفزيونية: «وصلنا في بعض الأماكن لتخفيضات تصل لـ 25 و50%، حيث يصل المتر لـ 120 جنيه للمتر».

سعر متر التصالح في محافظة الوادي الجديد

تم تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة الوادي الجديد على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة، حيث تبدا الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.

سعر متر التصالح في محافظة القليوبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رقم 668 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكل الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10%، على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.

ونصت المادة الأولى على تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكل الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها، على أن يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة الصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على ألا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها بعد تطبيق البند السابق بالقرار، وتضمنت المادة الثانية أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة.

سعر متر التصالح في محافظة الإسماعيلية

تم تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء في محافظة الإسماعيلية بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

سعر متر التصالح في محافظة المنوفية

تم تخفيض الأسعار التقديرية للتصالح في مخالفات البناء في محافظة المنوفية بنسبة تصل إلى 20%.

سعر متر التصالح في محافظة بورسعيد

تم تخفيض سعر للمتر للتصالح في مخالفات البناء بنسبة 10% لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، و20% لأحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب، و30% لحي الجنوب.

سعر متر التصالح في محافظة الاقصر

تم تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى محافظة الأقصر، إلى 50 جنيها، وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

كما تخفيض سعر متر التصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020، على أن يكون سعر المتر في الشوارع الـ«4» أمتار فأقل، 50 جنيها، فضلا عن تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقررالتسوية على ضوء الأسعار المخفضة مع من سبق له التصالح.

سعر متر التصالح في محافظة دمياط

تم تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في بعض مخالفات البناء بنسب من 30 إلى 50% بعدة مناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدين الاقتصادى والاجتماعى.

سعر متر التصالح في محافظة المنيا

تم تخفيض قيمة التصالح بنسبة بدأت من 50 % في القرى والمدن، مراعاة للبعد الاجتماعي لسكان القرى والتوابع .

سعر متر التصالح في محافظة شمال سيناء

تم تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء، ليصبح 50 جنيها للمتر المسطح، في كل المناكق للمساحات التي تقل عن 100 متر.