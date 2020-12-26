التنمية المحلية: 2.6 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء هو نهاية الشهر الجاري يوم 31 ديسمبر، وأن عدد الطلبات حتى يوم الخميس الماضي تجاوزت الـ2 مليون و592 ألف و632 طلب تصالح، كما أن المحافظات المتقدمة بنسبة كبيرة في التقدم بعدد طلبات تصالح على مخالفات البناء هي البحيرة في المقام الأول، يليها محافظة الشرقية، ثم القليوبية، ثم الجيزة، ثم المنوفية ثم القاهرة.

قاسم: البحيرة تتصدر المحافظات في نسب التصالح على مخالفات البناء

وأوضح «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن محافظة القاهرة زادت عدد طلبات التصالح بها خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت لـ 158 ألف و959 طلب تصالح، ويلي محافظة القاهرة محافظتي الدقهلية والغربية.

التنمية المحلية: منظمات المجتمع المدني لم تتقدم بطلبات لمد فرصة التصالح

وشدد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على ضرورة اقتناص فرصة التصالح، بعد مد فرصة التصالح إلي نهاية الشهر الجاري، وأن منظمات المجتمع المدني لم تتقدم بطلب مد فرصة التصالح، خصوصًا أن العديد من المنظمات قبل ذلك تقوم بتقديم طلب بمد فرص التصالح نيابة عن جميع الشعب المصري.

25% خصم لدافعي قيمة التصالح على مخالفات البناء دفعة واحدة

وأشار «قاسم»، إلى أن اللجان التابعة للوزارة سوف تقوم بتعيين ومناظرة الوحدات السكنية وفقًا للرسومات الهندسية، ومن يقوم بدفع مبلغ التصالح كاملا سيتم خصم 25% من قيمتها، ومن لا يريد الاستفادة من هذا العرض، فليقسط هذا المبلغ على ثلاثة سنوات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء في مختلف أنحاء الجمهورية حتى نهاية العام الجاري.