«الحق نفسك».. 4 مهلات تنتهي في 2020 أبرزها التصالح بمخالفات البناء

وجهت جهات حكومية بمد مهلة العمل بعدد من القرارات التي تخص قطاع عريض من المواطنين إلى نهاية العام، يأتي رأسها انتهاء فترة سماح تركيب الملصق الإلكتروني، انتهاء التصالح على مخالفات البناء، انتهاء مهلة التقديم على العدادات الكودية، انتهاء قرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات ATM.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد القرارات التي تم مد مهلة العمل بها وفقا لما أعلنته تضمنته إعلانات الوزارات والجهات الحكومية، منها إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، المستندات الملطوبة للتصالح على مخالفات البناء، رسوم السحب من ماكينات ATM، والمستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية.

تركيب الملصق الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني في 31 ديسمبر، محذرة من التخلف عن تركيب الملصق، منعا للتعرض للعقوبة التخلف، حيث تطبق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني على المخالفين، والتي تصل إلى غرامة تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 8 آلاف جنيه.

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني

ـ يوضع الملصق الإلكتروني في المكان المخصص له بالزجاج الأمامي للمركبة، وهو عبارة عن شريحة ذكية مسجل بها جميع بيانات المركبة، والتي يمكن الاستعلام عن بيانات السيارة من خلال الحاسب الآلي. وشددت وزارة الداخلية على عدم محاولة نزع الملصق من المكان المثبت به حتى لا يتعرض للتلف.

ـ تخص إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية دون غيرها بتركيب الملصق الإلكتروني، من خلال موظف التراخيص، الذي يقوم بإنهاء الإجراءات، ويتم تركيب الملصق عقب استلام الرخصة مباشرة من قبل الفنين المختصين.

انتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء

حددت الحكومة 31 ديسمبر كآخر موعد للتقديم على التصالح في مخالفات البناء، والتي كان جرى مدها في السابق لمرات عدة استجابة لمطالب فئة كبيرة من المواطنين، بسبب التزاحم أمام الوحدات الإدارية والجمعيات الأهلية المختصة التي تتولى مهمة تحصيل قيمة جدية التصالح بالقرى الأكثر احتياجاً.

ويشترط للتصالح على مخالفات البناء ما يلي:

ـ عدم تشكيل المخالفة خطورة على المباني المحيطة بها، وألا تكون أخلّت بالسلامة الإنشائية للمبنى.

ـ ضرورة توفير أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى، من قبل مقدم الطلب.

ـ يشترط طلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

ـ دفع مقدم الجدية للتصالح بواقع 25% من قيمة المخالفة، على أن يتم سداد باقي الأقساط على 3 سنوات.

ـ سداد قيمة التصالح التي تبدأ بـ50 جنيهًا للمتر وصولا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقًا لما تحدده لجنة التصالح.

- يشترط ألا تكون المخالفة نتجت عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

- يشترط عدم تعدي المنشأة علة مساحة الشوارع المحددة من الحي التابعة له.

ـ يشترط عدم التعدي على المسافة بين الجيران "حقوق الارتفاق".

انتهاء مهلة تركيب العدادات الكودية

مدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرار مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لنهاية عام 2020، على أن ينتهي 31 ديسمبر، من أجل إتاحة الفرصة للمتخلفين بتقديم طلبات التحويل الخاصة بهم.

إجراءات تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية

ـ التقديم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

ـ تقديم عقد ملكية الوحدة المطلوب تركيب العداد الكودي بها، على أن يتضمن نفس بيانات الرقم القومي المقدم.

ـ تقديم ايصال سداد أخر قيمة لايصال الممارسة، لمقدم الطلب، على الوحدة المراد توصيل العداد الكودي بها.

انتهاء قرار إلغاء قيمة رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بالبنوك

قرر البنك المركزي مد مهلة إلغاء قيمة رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بالبنوك حتى نهاية ديسمبر 2020، حيث أنه تم إلغاء العمولات على السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، والتي استمرت لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشاء جائحة كورونا المستجد.