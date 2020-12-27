نقيب المهندسين يمنح مكتشف روبوت كورونا عضوية النقابة مجانا «صور»

على الرغم من أنه لم ينهي أوراق وإجراءات التحاقه بـ نقابة المهندسين والحصول على عضويتها، إلا أن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، دعا المهندس محمود الكومي، مكتشف ما يعرف بـ روبوت كورونا، الأول من نوعه عالمياً في أخذ البصمة الجينية «Pcr»، والكشف عن الإصابة بفيرس كورونا، على بعد خمسة أمتار، للقائه في مكتبه بمقر النقابة، لاسيما بعدما شاهده في عدد من البرامج التليفزيونية، وقرر النقيب سرعة إنهاء إجراءات حصوله على عضوية النقابة مجانا فضلا عن دعم اكتشافه.

وعبر «الكومي» عن سعادته بدعوة نقيب المهندسين، وقال بحسب بيان عن النقابة «لم يسعفني الوقت لأنهي أوراق عضويتي بالنقابة وذلك لأنني فور تخرجي التحقت بالخدمة العسكرية وبدأت مع ظهور جائحة كورونا في التركيز على تصميم الروبوت، إلا أنني وبعد هذه الدعوة وإحساسي أنني في بيتي، لن أنتظر لحظة لأنهي أوراق انتمائي لهذا المكان العريق».

من جانبه أصدر المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قراره بسرعة إنهاء إجراءات عضوية محمود الكومي، دون أي نفقات تعبيرا عن تقدير النقابة لأحد أبنائها الشباب.

وقال بيان النقابة «ثمن نقيب المهندسين مايتم كل عام بمؤتمر الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية، لافتا أن الرئيس السيسى يولي الشباب اهتماما خاصا جدا، ويوصي دوما بتبنيهم وتبني أفكارهم»، واستمع نقيب مهندسي مصر إلى تفاصيل اختراع المهندس الشاب وقال مفتخرا به وبأمثاله «شباب مصر بخير» بحسب تعبيره.

ضاحي: النقابة ستدعم اكتشاف روبوت كورونا

وأشاد «ضاحي» بالمهندس «الكومي»، مشيرا إلى أنه أحد شباب مصر الواعد الطموح، والذي يمتلك قدرات علمية هائلة وله مستقبل واعد في مجال الابتكار، لافتا أن النقابة ستبذل قصارى جهدها لدعمه، مشيرا إلى أن أي أمة تنهض من خلال شبابها، خاصة من المبتكرين والمفكرين، والذين لايألون جهدا في مواكبة التطورات العالمية خاصة في تكنو الذكاء الاصطناعي.

وأكد النقيب، أن مصر بها مئات الشباب مثل «الكومي» ممن يسخرون عقولهم لخدمة مصر، قائلا للشاب «سعيد بلقائك وبما توصلت إليه، وسنسعى خلال الفترة القادمة لكي يدخل حيز التنفيذ»، كما قدم درع النقابة للمهندس محمود الكومي، تقديرا لما بذله من فكر وجهد، وطلب منه تقديم تقرير واف، وعرض تفصيلي للروبوت، لكي يتم تقديمه لأكثر من جهة صناعية، بدعم من النقابة.

الكومي: الروبوت بتمويل ذاتي دون تمويل أجنبي

وخلال لقائه مع نقيب المهندسين، بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، استعرض المهندس محمد الكومي تفاصيل اختراعه، مشيرا إلى أنه بدأ في تنفيذه مطلع فبراير الماضي، معتمدا على التمويل الذاتي، بعدما رفض تمويل أي جهات خارجية.

وأشار «الكومي» إلى أنه قام ببيع سيارته ودفع كل مايملك من نقود لتحقيق فكرته، لافتا أنه يتمنى تحقيق حلمه داخل مصر وتكون بلده أول المستخدمين للروبوت، مؤكدا أنه استعان في تكوين الروبوت بخامات مصرية، بعضها كان من لعب الأطفال، بعد أن تم احتجاز بعض الأدوات التي استوردها، لاستخدامها في صنع الروبوت، في الجمارك.

وأكد «الكومي»، أنه طور اختراعه أكثر من مرة حتى أصبح قادرا على قياس درجات الحرارة وأخذ مسحات من الأنف والتعرف على الوجوه، التي لا تغطيها كمامات وتقديم النصح للناس بخصوص الرعاية الصحية المناسبة.

وأضاف، «للروبوت مهام مخصصة يتعامل من خلالها مع فيروس كورونا، منها قياس درجة حرارة الجسم أو اكتشاف المشتبه فيهم سواء في الأماكن العامة والمولات والبنوك والمطارات، ولو اكتشف أن شخصا عنده حمى فيقوم بعمل إنذار، وكذلك يحاكي حركة يد الطبيب بدقة أكبر».

وأكد أن الروبوت يستطيع أخد مسحة البصمة الجينية ومسحة البي.سي.آر، بدلا من الفني أو الطبيب، كما يمكنه عمل ملف مرضي لكل مريض لأنه متكلم ومزود بذكاء اصطناعي وكاميرات حرارية وحساسات دقيقة، بالإضافة إلى أنه يقيس درجة الحرارة والضغط والنبض وضربات القلب، كما أنه مزود بإمكانيات تعقيم ذاتي ثلاثية وتعقيم آيوني وكيميائي وبالأشعة فوق البنفسجية، غير أنه قادر على توصيل احتياجات المرضى من مواد غذائية وأدوية وغيرها إلى غرفهم دون تدخل بشري.

وأشارت النقابة إلى أن عددا من المنظمات والوكالات الدولية أشادوا بالروبوت، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي صنفته كأفضل الابتكارات الطبية على المستوى الأفريقي، واختارته وكالة رويترز كثاني أفضل روبوت بين 26 روبوتا طبيا على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس محمود الكومي خريج هندسة طنطا عام 2017 قسم الهندسة الميكانيكية.