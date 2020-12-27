المهندسين: أكثر من 100 ألف مشترك بمشروع العلاج بينهم 23 ألفا أون لاين

أعلنت نقابة المهندسين أنّ إجمالي من تقدم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بلغ 100 ألف و639 مهندسا مشتركا، بينهم 23 ألفا و755 مهندسا مشتركا باستخدام تطبيق الموبايل الذي أطلقته النقابة لأول مرة، وذلك بعد مرور نحو 15 يوما على فتح باب الاشتراك في المشروع، السبت 12 ديسمبر الحالي، إذ أعلنت النقابة بدء استخدام تطبيق الموبايل باسم «نقابة المهندسين المصرية-نقابتي» في تجديد اشتراك المهندسين وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية، بعدما فتحت النقابة أبوابها لاستقبال المهندسين وأسرهم للتجديد للعام الجديد 2021 حضوريا وعن بعد.

وأشارت النقابة في بيان إحصائي عنها، إلى أنّ إجمالي مشتركي الرعاية الصحية بواسطة النقابة العامة بلغ 40 ألفا و145 مهندسا مشتركا، فيما بلغ إجمالي مشتركي الرعاية الصحية بواسطة النقابات الفرعية 36 ألفا و739 مهندسا مشتركا.

6 آلاف و973 مكالمة عبر كول سنتر

وشملت إجراءات الإشتراك أيضا تدشين مركز اتصالات موحد «كول سنتر» لأول مرة يعمل على مدار الساعة، لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم، وأعلنت النقابة في بيانها الإحصائي، أنّ إجمالي مكالمات الكول سنتر بلغ 6 آلاف 973 مكالمة من مهندس مشترك.

وفي وقت سابق، أوضح المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، ورئيس لجنة الرعاية الصحية، أنّ عدد المشتركين عبر التطبيق الإلكتروني يشير إلى سرعة نمو استخدام التطبيق محليا ودوليا، لافتا إلى أنّ التجديد هذا العام يعمل بالنظامين، لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر.

كارت ذكي وتوصيل الخدمة للمنازل قريبا

وأشار عبد العظيم إلى بعض التسهيلات الأخرى التي تعتزم النقابة توفيرها، وبينها توصيل المنظومة للمنزل لتجنب الاختلاط وللتيسير على المهندسين للحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر النقابة، فضلا عن استخدام الكارت الذكي لمشروع الرعاية الصحية، وتوزيع بطاقة طبية ذكية لا تلامسية مزودة بهوية رقمية للمشتركين على أن يتم العمل بها بداية من أول يناير.