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الحكومة تنفي طرح سندات بـ7 مليارات دولار لتغطية عجز الموازنة في 2021

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محمد مجدي
11:48 ص | الأحد 27 ديسمبر 2020
الدكتور مصطفى دبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى دبولي، رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، بشأن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 لتغطية «عجز الموازنة العامة».

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد في هذا الصدد بأنَّه «شائعات لا أساس لها من الصحة».

ومن المُقرر أن يصدر «إعلامي الوزراء» بعد قليل بياناً تفصيلياً لتفنيد تلك الشائعة.

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