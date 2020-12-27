غلق وتشميع مخزن أدوية غير مرخص وضبط 11551 صنف دواء مخالف بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء و الحفاظ على صحة وسلامة المرضى أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية والتجارية والغش التجاري وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مفاجئة علي الصيدليات العامة ومخازن الأدوية بمركزي فاقوس والحسينية.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط مخزن أدوية يعمل دون ترخيص بمدينة الحسينية وتحريز 11551 «قرص - عبوة - وحدة - زجاجة» مخالف حيث شملت المضبوطات المخالفة أدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وأدوية جدول أول مخدرات، وأدوية مدرجة بالجدولين الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية دون فواتير، وأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وأدوية صدر منشور وزاري بمنع تداولها، وأدوية دون فواتير وأخرى منتهية الصلاحية، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين وتحريز المضبوطات تحت رقم 9120، 9121، 44033 لسنة 2020 جنح بمركز شرطة فاقوس، كما تم تشميع المخزن غير المرخص بكامل محتوياته وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة في مكان دون ترخيص لصاحب المخزن.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.