وفاة ممرضة إثر إصابتها بفيروس كورونا في الشرقية

توفت ممرضة في مستشفى بلبيس المركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ونعت المستشفى الممرضة خلال بيان رسمي قالت فيه: «تتقدم إدارة مستشفى بلبيس المركزي برئاسة الدكتور أبو الفتوح موسى عياد مدير المستشفى وكل العاملين بالمستشفى بخالص التعازي وبمزيد من الحزن والأسى في وفاة الشهيدة بإذن الله إيمان علي، ممرضة بقسم العمليات والذي وافتها المنية فجر اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا».

وأضاف البيان: «تغمد الله الفقيده بواسع رحمته، وأدخلها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

جامعة الزقازيق تنعى أحد أساتذتها.. مات متأثرا بكورونا

يذكر أن الدكتور مروان عطية أستاذ الباطنة والكلي بكلية الطب بجامعة الزقازيق، توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت كلية الطب بجامعة الزقازيق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الفقيد، وكتبت في منشور تداوله زملاء الطبيب: «تنعى كلية الطب البشري جامعة الزقازيق الأستاذ الدكتور مروان عطية، أستاذ الباطنة والكلي بالكلية شهيدا بإذن الله.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

يشار إلى أن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية بإشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبرئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أعلنت عن اتخاذ عدة إجراءت لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

منها تخصيص 5 مستشفيات لعزل مرضى كورونا وهي «الأحرار التعليمي ومستشفى صدر الزقازيق وحميات الزقازيق وأبو حماد طوارئ فاقوس».

كما خصصت أقسام في نحو 20 مستشفى لاستقبال المرضى وهي كالتالي:

ـ مستشفى الحسينية المركزي.

ـ مستشفى بلبيس المركزي.

ـ مستشفى الزقازيق العام.

ـ مستشفى فاقوس العام.

ـ مستشفى القنايات المركزي.

ـ مستشفى منيا القمح المركزي.

ـ مستشفى ههيا المركزي.

ـ مستشفى ديرب نجم المركزي.

ـ مستشفى الزاويل المركزي.

ـ مستشفى الصالحية المركزي.

ـ مستشفى السعديين المركزي.

ـ مستشفى مشتول السوق المركزي.

ـ مستشفى الابراهيمية المركزي.

ـ مستشفى الصوفية المركزي.

ـ مستشفى أولاد صقر المركزي.

ـ مستشفى القرين المركزي.

ـ مستشفى تلواك المركزي.

ـ مستشفى أبو كبير المركزي.

ـ مستشفى كفر صقر المركزي.

ـ مستشفى مبرة الزقازيق.

ـ مستشفى حميات فاقوس.