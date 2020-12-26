التصريح بدفن عامل انتحر بعد خلاف مع زوجته في الشرقية

صرحت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بدفن جثمان عامل، تخلص من حياته بالانتحار شنقا بعد خلاف مع زوجته.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان « م. . ح» 34 عاما، عامل، جثة هامدة، حيث أقدم على الانتحار شنقا، بعد خلافات مع زوجته انتهت بمغادرتها المنزل وتوجهها إلى منزل أبيها.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

يشار إلى أن نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت في وقت سابق بدفن جثة فتاة توفيت إثر استنشاق البخار أثناء الاستحمام بمدينة العاشر من رمضان.

كان اللوء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد تامر مكاوي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بتلقي القسم بلاغ من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان باستقبال «ندى» 16 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي، جثة هامدة بادعاء استنشاق البخار أثناء الاستحمام.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث القسم، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث القسم، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الفتاة حاولت الاستغاثة أثناء استحمامها بعد أن تشبع الحمام بالبخار المنبعث نتيجة سخونة المياه، وهرع شقيقيها «طفلين» لمحاولة إنقاذها دون جدوى، حيث كان الأب في عمله والأم خارج المنزل للتسوق، ما دفع الأطفال لطلب مساعدة الجيران الذين توجهوا إلى الشقة وقاموا بنقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها توفيت متأثرة باختناقها نتيجة استنشاق البخار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة، وتحديد سبب الوفاة، حيث تبين أن وفاتها بسبب استنشاق البخار وصرحت النيابة بالدفن.

كما صرحت النيابة بدفن جثة فتاة أقدمت على التخلص من حياتها بالانتحار بتناول مادة سامة عقب مرور أسبوع على فسخ خطوبتها.

وكان اللوء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد تامر مكاوي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بتلقي القسم بلاغا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان باستقبال «أسماء. س. ا»، 19 عاما، طالبة، جثة هامدة، بادعاء تناولها مادة سامة.