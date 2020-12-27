افتتاح مركز الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالفيوم

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مركزًا دراسيًا للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بمقر جامعة الفيوم، وذلك على هامش زيارته الأخيرة لجامعة الفيوم لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور هشام محمد عبدالسلام رئيس الجامعة الإلكترونية الأهلية، والدكتور محمد أغا مدير المركز الدراسي بالفيوم.

وأعرب الدكتور هشام محمد عبدالسلام رئيس الجامعة، عن سعادته وشعوره بالفخر لافتتاح المركز الدراسي بالفيوم، والذي يأتي في إطار هدف الجامعة ويتسق مع استراتيجيتها نحو تقديم تعليم يقرب المسافات والأزمنة للطلاب دون إجبار الطلاب المقيمين في الاقاليم إلى الذهاب للمقر الرئيسي للجامعة، حيث تنشأ الجامعة مقرات دراسية كاملة الأجهزة والمعدات والإمكانيات بكل محافظة، لتقدم تعليم ودراسة عن بعد باستخدام النظم الالكترونية والتطبيقات المختلفة، مشيدًا بروح التعاون والتكامل الذي أبداه رئيس جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد للارتقاء بمركز الجامعة بالفيوم.

وأشار إلى أنَّ الجامعة قطعت شوطًا طويلاً حتي انتشرت مراكزها الدراسية في أغلب محافظات مصر، واكتسبت نتائجها قوة وانتشارًا كبيرين على المستوى الجامعات المصرية الحكومية، وذلك بدعم منقطع النظير من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والذي فتح دعمه ومساندته أبواب أمل واسعةً لانتشار الجامعة في ربوع مصر لعمل مزيد من فرص الإتاحة لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها في الالتحاق بالجامعة الإلكترونية الأهلية بكليتي إدارة الأعمال والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والمعتمد شهاداتهما من المجلس الأعلى للجامعات.

وعلى هامش الزيارة، التقى «عبدالسلام» طلاب الفرع، مجيبًا على كل استفساراتهم، مؤكّدًا أنَّه في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم فإن الجامعة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة أبنائها قبل أي شيء، لذلك تمّ إلغاء المحاضرات حضوريًا لكل المراكز الدراسية والاكتفاء بالمحاضرات الأونلاين فقط، مشجعًا إياهم على محاولة تحقيق الاستفادة القصوى من نظام التعلم الإلكتروني الذي يساعد في كل الظروف الاستثنائية على تحقيق أكبر قدر من التفوق وتحقيق الأهداف المرجوة.