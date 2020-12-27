البرلمان العربي يطلق دبلوم مهني حول الدبلوماسية البرلمانية

أعلن عادل بن الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق النسخة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص والمُعتمد حول الدبلوماسية البرلمانية الذي ينظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي بالتعاون والشراكة مع أعرق الجامعات العربية والأكاديمية المتخصصة في العالم العربي.

ومن المقرر أن تبدأ أولى محاضرات الدبلوم في الأول من فبراير 2021، موضحاً أن المشاركة مفتوحة لأعضاء البرلمانات والمجالس العربية بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان العربي، وكافة منسوبي وزارات الخارجية والوزارات المعنية بالعلاقة مع البرلمانات والمجالس في الدول العربية، إلى جانب المجالس الوطنية والقومية للمرأة في الدول العربية، و منسوبي بعض المؤسسات الرسمية الإعلامية في الدول العربية.

وأشار إلى أن هذا الدبلوم المهني المتخصص سيكون الأول من نوعه في مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية، ولن يقتصر على المقررات الأكاديمية فقط بل ستكون له جوانب عملية وتطبيقية، وسيشارك فيه ممثلون لأغلب المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية من بينهم رؤساء سابقون وحاليون لبعض هذه المنظمات والاتحادات، فضلاً عن بعض الشخصيات العامة من أصحاب الخبرة البارزة في مجال الدبلوماسية البرلمانية على مستوى العالم العربي، وكذلك بعض رؤساء البرلمانات وزراء الخارجية العرب السابقين، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العربية ممن يشغلون مناصب دولية بالأمم المتحدة، ومسئولون سابقون وحاليون في مؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك من خلال إلقاء محاضرات نظرية وتطبيقية متنوعة لثقل أداء الحضور والمتلقين للدبلوم وتنمية مهاراتهم وتعزيز معرفتهم بكافة الأمور التفصيلية المتعلقة بمجال الدبلوماسية البرلمانية، ونقل خبراتهم المهنية والعملية إليهم.

وأوضح أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، ومن خلال النسخة الأولى من هذا الدبلوم المهنى المُعتمد، يهدف إلى بناء قدرات السادة أعضاء البرلمانات والمجالس العربية وتمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية والدور المنوط بهم، خاصة في التعبير عن مصالح وهموم الشعوب العربية ونقلها إلى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتجسيد هذه المصالح والدفاع عنها من خلال سياسات وإجراءات وقرارات داعمة لها.

وتابع أن الدبلوم سيقدم إطاراً مُحكماً ومحدداً لقواعد وأصول الدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك في إطار مقارن وفقاً لأفضل الممارسات ومستجدات العمل والتطور البرلماني حول العالم.

جدير بالذكر بأن مدة الدراسة في الدبلوم المهني المتخصص هي 10 أسابيع، تتضمن أسبوعين حضورياً، و8 أسابيع دراسة عن بعد، كما تتضمن الدراسة 30 يوم عمل، بمعدل 5 أيام في كل أسبوع حضورياً، ومن 2 إلى 3 أيام في كل أسبوع دراسة عن بعد، وتشتمل على 112 ساعة معتمدة، ويتكون الدبلوم من 8 مواد، تشمل مقررات نظرية وتطبيقية.