احتفالات أعياد الميلاد تنعش مبيعات الكمامات والمطهرات

انعشت مخاوف انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، مبيعات الكمامة والمطهرات بالأسواق خلال الـ3 أيام الماضية بنسبة 10% مقارنة بالفترة الماضىة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كل منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن معدلات الإقبال على شراء الكمامات المطهرات ارتفع بنسبة 10% خلال الفترة الحالية، حيث جاءت تحذيرات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية سببا قويا في ذلك.

وأضاف عوف، لـ«الوطن»، أنه في الوقت الراهن وقبيل احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد شهدت جميع الصيدليات والشركات المنتجة للكمامة والمطهرات طلبا كبيرا، حيث تباع الكمامات فى الصيدليات بسعر يبدأ من 3 جنيهات مقابل 5 جنيهات سعرها قبل شهرين.

وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، أن الاحتفالات بالكريسماس وأعياد الميلاد انعشت مبيعات الكمامات القماش بالمقارنة بالورقية وهناك عروض سعرية من عدد كبير من الشركات المنتجة لاستغلال هذه المناسبة وتنشيط المبيعات.

وتابع أنه لا يوجد أزمة في توفير الكمامات والمطهرات في الموجة الثانية لكورونا بالمقارنة بالموجة الأولى، وهناك نحو 180 خط إنتاج أوتوماتيك في مصر، ينتج 50 ألف ماسك يوميا و9 مليون كمامة، وهناك توافر كميات كبيرة من الماسكات في المخازن.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقرير يفيد بأنه لا مانع من استخدام الكمامة القماش، وبالتالي أصبح المواطنون يقبلون على شرائها، نظرًا لإمكانية استخدامها لأكثر من مرة، وبالتالي انخفض الإقبال على استخدام الماسك الطبي.