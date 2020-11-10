الكمامة بجامعة بنها.. سعر خاص للطلبة وعقوبات للموظفين والأساتذة

التخلي عن الكمامة الطبية كان سببًا في فصل 23 طالبا بكلية العلوم جامعة بنها لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة، رغم توجيه تحذير شفهي لهم، بناءً على قرار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وهو رئيس لجنة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتسجد بجامعة بنها، في أثناء جولته بالكلية.

في حديث لـ"الوطن" أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، كواليس الفصل والمعايير الموضوعة لتطبيق الإجراءات وطرق رصد المخالفين، والحد الأدنى والأقصى للعقوبة، وما يترتب عليه.

الـ23 طالبًا ليسوا الوحيدين.. والإعلان تحذيري

وأشار الجيزاوي إلى وجود حالات أخرى معاقبة لعدم التزامها بارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي، وأنّ هناك موظفين محالين للتحقيق وأعضاء هيئة تدريس وُجِهت لهم إنذارات، وغيرهم من الفئات الموجودة داخل الجامعة، وبعض الطلبة وصل فصلهم لأسبوعين من الجامعة.

واختيار الإعلان عن هؤلاء الطلاب كان رغبة في توجيه رسالة للمجتمع الجامعي، أنّ الأمر مأخوذ على محمل الجدية وغير الملتزم سيعاقب.

"منشورات وأفلام وكمامات بسعر رمزي".. طرق توعية الطلاب وتنبيههم

اعتمدت الجامعة منذ بداية العام الدراسي خطة للتوعية ضد فيروس كورونا، لذا لم تجد عُذرًا للمخالفين، فهي توجه التحذيرات والنصائح عبر الشاشات الإلكترونية الموجودة داخل الكليات، ووزعت منشورات كتابية، وأنتجت أفلام توعية على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات، وطلبت الإدارة من كل أستاذ جامعي قبل محاضرته استقطاع دقائق قليلة للتوعية بفيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامة لكونها حائط الصد الأول لـ كوفيد19.

عدد من المعايير الاحترازية اتخذتها الجامعة، ومنها وجوب ارتداء الكمامة، وتوفير كمامات بسعر رمزي تنتجها وحدة لإنتاج الكمامات وتصل سعرها لجنيه مصري أو أقل، إضافة لتقسيم أيام حضور الطلبة وتطهير وتعقيم قاعات المحاضرات، والصيانة الدورية لأدوات التعقيم داخل الجامعة.

الرصد بالجولات التفقدية

أوضح الجيزاوي، أنّه رئيس اللجنة لكنه ليس المعني الوحيد بالمتابعة، وهناك آخرين بينهم عمداء الكليات ورئيس وحدة الأزمات والكوارث وغيرهم، ويكون رصد المخالفين من خلال جولات المسؤولين داخل الحرم الجامعي.

إنذار شفهي مُسجّل بداية عقوبة عدم الالتزام

عقوبة عدم الالتزام بارتداء الكمامة تبدأ من توجيه إنذار شفهي للطالب، يتم تسجيله من قِبل اللجنة داخل الكليات في "سجل الإنذارات"، وهو نموذج تحرير مخالفة عدم ارتداء كمامة في الحرم الجامعي، وتتدرج العقوبات من الحرمان من الخدمات الطلابية وحتى الفصل أسبوع أو أسبوعين وتتصاعد المدة مع تكرار المخالفة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة، وشدد على تطبيق القرار على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد والعاملين أيضًا.