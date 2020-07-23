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"التموين": 8.50 سعر الكمامة.. وستكون صالحة حتى 50 غسلة

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شريف سليمان
11:37 م | الخميس 23 يوليو 2020
أيمن حسام الدين

أيمن حسام الدين

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن شراء الكمامات على بطاقات التموين اختياريا وليست إجباريا.

وأضاف: "وهذا قولاً واحداً"، لافتاً إلى أنه سيتم توريد أنواع مختلفة من الكمامات للصرف على البطاقات التموينية بما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة.

وتابع حسام الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهة التي ستورد للوزارة الكمامات "شبة حكومية"، وتعمل على توريد هذه الكمامات إلى فرنسا، وهذا يؤكد أن مواصفات الكمامة صنعت وفق مقاييس عالمية.

وأوضح: "سعر الكمامة سيكون بـ8 جنيهات ونصف، وستكون صالحة حتى 50 غسلة"، مشدداً على أن الوزارة تريد رفع السعادة لدى المواطنين، من خلال توفير كل احتياجاتهم والتخفيضات على هذه الأسعار.      

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