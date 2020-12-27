تلقت الرصاص بدلا منه.. ربة منزل تدفع حياتها ثمنا للدفاع عن زوجها أمام ابن عمه في قنا

دفعت ربة منزل بقرية الحجيرات بقنا حياتها دفاعا عن زوجها أثناء مشاجرة مع ابن عمه بسبب خلافات الميراث.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا إخطارا من العميد محمد ياسر مدير المباحث بمصرع «آيه. م. ا»، 23 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية الحجيرات بقنا إثر إصابتها بطلق ناري.

وكشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا أنه أثناء جلوس «علاء عمر» زوج المجني عليها مع ابن عمه «عبدالصبور. م» لتقسيم الميراث نشبت بينهما مشاده كلامية تحولت إلى مشاجرة أخرج خلالها المتهم سلاح ناري محاولا قتل ابن عمه إلا أن المجني عليها تصدت للمتهم وحاولت أخذ «الطبنجة» منه فخرجت طلقه أصابتها في صدرها ولقيت مصرعها دفاعا عن زوجها.

وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

وأشرف الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف على نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام.