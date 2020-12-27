المؤبد والمشدد لـ35 متهما في «أحداث جزيرة الوراق»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، لإدانته بالاشتراك في أحداث جزيرة الوراق، قبل عامين، والتي شهدت تجمهرًا وتعديًا على قوات الشرطة بالجزيرة.

كما عاقبت المحكمة 30 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقبت 4 آخرين بالمشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهم في قضية التجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطًا وفردًا.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة ونقلوا إلى مستشفى الشرطة، وأًحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية امام محكمة الجنايات والتي اصدرت الحكم المتقدم.