تأجيل محاكمة 35 متهما في أحداث جزيرة الوراق لـ 23 أغسطس

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بطرة، جلسة محاكمة 35 متهما في قضية التجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق"، لجلسة 23 أغسطس المقبل، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، وعلى عمارة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.وشمل أمر إحالة المتهمين أنه في أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة ونقلوا إلى مستشفى الشرطة، وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية.