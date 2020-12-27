مصدر: شبهة جنائية في واقعة العثور على سيدة منتحرة بأسيوط

قال مصدر أمني إن واقعة العثور على سيدة منتحرة داخل شقتها بمنطقة الأربعين بحى غرب أسيوط بها شبهة جنائية؛موضحا أنه تم العثور على الجثة مسجاة على السرير ومخنوقة بإيشارب ما يؤكد أن الواقعة ليست انتحارا بل واقعة قتل.

وأضاف في تصريحات صحفية إلى «الوطن» أن مباحث قسم شرطة أول أسيوط يكثف جهوده فى كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على حالة انتحار داخل شقة بالدور الثاني عمارة 147 بالأربعين بجوار مركز المعلومات، بحي غرب أسيوط.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "أنعام سيد محمد عطا"، 35 سنة.

وجرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة، ثم نُقلت لمشرحة مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من حالات الإنتحار آخرها كان من أربعة أيام عندما حاول شاب الانتحار بإطلاق النار على نفسه بصدفا في محافظة أسيوط، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأيضا عندما أقدم مزارع على الانتحار، بإطلاق النار على نفسه من بندقية "خرطوش" بحوزته، أثناء عمله داخل مزرعة دواجن، في قرية "الزاويا"، التابعة لمركز أسيوط. وكذا عندما أقدمت طالبة ثانوية عامة على الانتحار بتناول حبوب الغلال السامة خوفا من الامتحانات بمركز القوصية بأسيوط.